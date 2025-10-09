El mensaje a contracorriente de Craviotto

En una entrevista ante el público que llenaba el teatro en el acto de presentación de la Fundación Corripio Alonso, el piragüista Saul Craviotto, el deportista español con más medallas olímpicas en su haber, tras señalar la necesidad de tener siempre una meta bien determinada fue preguntado por la importancia de la motivación, respondiendo, para sorpresa de muchos, que estaba sobrevalorada, siendo en cambio decisiva la disciplina personal. Refirió cómo, a lo largo de su vida deportiva, la dureza de los entrenamientos y el enorme y continuado esfuerzo exigido le habían llevado en infinidad de ocasiones (200 días de cada 365, llegaría a decir) a renegar íntimamente de lo que hacía, siendo la disciplina la que había impulsado la voluntad de proseguirlo y superarse. El mensaje brilla con luz propia en una galaxia en que el valor del esfuerzo puede llegar a verse como antigualla