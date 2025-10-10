Nunca apuestes contra Pierre Pelos

Pierre Pelos. / acbphoto

El camino de las estrellas del baloncesto puede ser fácil o difícil. Puede ser corto, largo o como el de Pierre Pelos. El jugador improbable, el camaleón, como le apodaron en la prensa francesa, que llegó desde la Regional 2 a MVP de una jornada en la Eurocup, a la selección y a la Liga Endesa.

«Mucha gente se ha burlado de mí, diciéndome que no llegaría nunca, que no lograría ser profesional, pero la primera persona que creía en mí era yo. Eso es lo importante».

El hombre que debutó en la primera división francesa con 26 años y en la selección gala con 30, en 2023. Ese mismo verano que Andrew Albicy le llamó para ofrecerle un reto más: «Fue el 21 de julio, me acuerdo bien, Andrew me envía un mensaje y me dice: ¿Te interesaría venir a jugar a Gran Canaria? Al recibirlo le dije: Por supuesto que sí. Jugar en España ha sido un sueño y un deseo desde siempre y después de eso, todo fue muy rápido. Acepté enseguida. Firmé mi contrato y le dije a mi mujer: Nos vamos a España», contaba en una entrevista en los medios de su club. Cuando piensas que ha tocado su techo, Pelos siempre te sorprende.

Nacido en Agen, en la margen derecha del Garona, aunque criado en el pueblo occitano de Gers, pronto sintió la llamada del baloncesto. «Empecé muy pequeño. El baloncesto es un asunto de familia. Mi padre jugaba en Nacional 4 y fue un ejemplo para mí. Es casi lo que me empujaba a ir a la escuela con 2 años porque había una canasta de baloncesto», relató el jugador en BeBasket.fr.

La vida le golpeó muy pronto porque perdió a su gran referente. «Perdí a mi padre siendo muy joven. Tenía 11 años. Es una cicatriz que todavía tengo y que es difícil que se cierre».

Su recorrido en el baloncesto está siendo largo y tortuoso. Al igual que su compañero Miquel Salvo ha hecho en España, Pelos ha pasado por todas las categorías del baloncesto galo. A los 16 años jugaba en la Regional 2 con la Unión Gascogne Basket, luego fue subiendo por la Nacional 3, la N2, donde compaginaba el baloncesto con un trabajo. «Como necesitaba dinero, tuve que trabajar de noche. Trabaje en un internado de noche como vigilante, así que no dormía demasiado y por la mañana estaba a las 8 en el gimnasio», la N1y la Pro-B hasta llegar a la primera división francesa con 26 años en las filas del Fos sur Mer.

La temporada siguiente pasó al JL Bourg donde coincidió con su amigo y ahora jugador del Manresa, Hugo Benitez. Fue elegido mejor sexto hombre de la liga y la temporada siguiente llegó a ser el MVP de una jornada de la Eurocup. La jornada 5 ante el Partizan de Belgrado, 28 puntos y 33 de valoración en la mítica sala Pionir de Belgrado.

Pelos comienza su tercera temporada en Gran Canaria con los mismo buenos números que comenzó las dos anteriores y dispuesto a ser una de las mejores armas del equipo de Jaka Lakovic. Una situación impensable hace años y donde ya nadie se atreve a decir que ha tocado su techo, a pesar de sus 33 años.

Los canarios serán uno de los grandes rivales del equipo de Ibon Navarro en la Copa del Rey, en la Liga Endesa y ahora también en la BCL.

El sábado se disputará el primero de los hasta 6 partidos que pueden jugar esta temporada estos dos equipos. Ambos vienen de ganar fácil en la competición europea y los verdes además con la buena noticia de la primera aparición estelar de Xavier Castañeda, que abandonó el Carpena entre gritos de ¡MVP! ¡MVP! ¡MVP! Un jugador, como todos, necesario en este inicio del Tourmalet de finales de octubre que en 13 días encadena dos viajes a las islas, Gran Canaria y Tenerife, uno a Grecia y la visita del Barça al Carpena. Carpe Diem…