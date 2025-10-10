Opinión | En corto
Resaca de una gran borrachera
Con la globalización, capitales, mercancías, centros productivos y tecnologías se empezaron a mover por el mundo sin apenas normas que la regularan, ni un poder global capaz de exigir su cumplimiento. Ahora vemos que fue una gran borrachera. Buscando librarse de controles favoreció corrimientos de carga que pusieron en apuros la flotación del barco (crisis financiera de 2007 y Gran Recesión). Otro de sus capítulos, una nueva distribución mundial del trabajo, repartiendo al detalle la fabricación de componentes por el mundo, posibilitó la crisis de la cadena de suministros (2021, con motivo de la pandemia y el conflicto de Ucrania). Ahora queda lidiar con la «crisis del botón», tras confirmarse (comisario de Estrategia industrial de la UE dixit) que algunos vehículos -supongo que también máquinas y aviones- podrían quedar paralizados por el país de origen en caso de conflicto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los partidos del Unicaja en la BCL se verán gratis por televisión
- Fin a los coches de caballos en Málaga: cuánto ha pagado el Ayuntamiento y qué pasará con los animales
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde
- Estos son los 3 pueblos de Málaga ideales para visitar en otoño por sus paisajes y su cocina: rodeados de naturaleza con la mejor gastronomía
- Un joven pierde un riñón tras ser apuñalado en Málaga sin motivo aparente por un desconocido
- 130 niños se quedan sin jugar al fútbol en Huelin
- Rincón renuncia a la base náutica y el embarcadero en La Cala del Moral ante el rechazo vecinal
- Grupo GS lanza una promoción de viviendas de lujo en El Limonar con una inversión de 14 millones