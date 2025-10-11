Opinión | Málaga de un vistazo
Los aleccionadores y el falso dilema
Es realmente esclarecedor que, quienes usan este discurso pensando ser los nuevos Copérnicos de la ‘manifestología’, le pretenden aleccionar sobre qué manifestación deberían convocar
Si ha dado su opinión en su círculo o en redes sociales para manifestar su repulsa a lo que está sucediendo en Palestina desde hace más de un año, o si se ha sumado a alguna de las concentraciones o manifestaciones contra este genocidio, seguramente se habrá topado con algún miembro de la sociedad que le reprocha que «hay cosas más importantes» diciéndole sobre lo que se debe o no manifestar.
Una suerte de pirámide de Maslow sobre qué manifestaciones van en primer lugar, cuyo recuento empieza por su propio ombligo. Es realmente esclarecedor que, quienes usan este discurso pensando ser los nuevos Copérnicos de la ‘manifestología’, le pretenden aleccionar sobre qué manifestación deberían convocar o a cuáles deberían ir o no, cuando seguramente no se los haya encontrado nunca en ninguna de las manifestaciones por una vivienda digna, una ley de dependencia eficiente, las mareas blancas por la Sanidad o las mareas verdes por la Educación; a pesar de que son los argumentos que utilizan para desdeñar y criticar a quienes no se quedan callados e impasibles ante un genocidio que debería tener un respaldo unánime de protesta e indignación de la sociedad civil.
Es un ejemplo más y bastante esperpéntico de la falacia del falso dilema que presenta solo dos opciones como las únicas posibles para una situación, cuando en realidad no es así.
Y digo esperpéntico porque, por recalcarlo, quienes crean este falso dilema, no acostumbran a moverse de su sofá para ninguna de las dos opciones: ni la que critican ni con la que aleccionan.
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde
- Gran Perdón pone el foco cofrade en Málaga con una extraordinaria monumental
- Previsión de la Aemet del tiempo en Málaga: ¿Cuándo va a llover?
- Un joven pierde un riñón tras ser apuñalado en Málaga sin motivo aparente por un desconocido
- Rincón renuncia a la base náutica y el embarcadero en La Cala del Moral ante el rechazo vecinal
- Estos son los 3 pueblos de Málaga ideales para visitar en otoño por sus paisajes y su cocina: rodeados de naturaleza con la mejor gastronomía