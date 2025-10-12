Favorito en la BCL

El Unicaja aplastó el miércoles al Mersin turco en el Carpena. / Álex Zea

La BCL, la competición europea organizada por la FIBA, va ganando interés para los aficionados a medida que se van interesando más clubes de primer nivel en participar en ella. Me acuerdo esa fase previa que jugó Unicaja aquella pretemporada en la que vinieron a Málaga equipos de nivel quizás inferior incluso a la LEB Oro. Menos mal que eso va cambiando cada temporada, aunque todavía hay diferencia entre muchos clubes participantes y los mejores.

Estos tres últimos años, el equipo de Los Guindos se clasificó para la Final Four de esta competición. El primer año, Final Four que se disputó en Málaga, perdió en semifinales. La suerte fue bien distinta los dos años posteriores, proclamándose campeón consecutivamente.

Cada año el nivel de los equipos era algo mejor al anterior pero cada año Unicaja partía como favorito al título. El nivel de la competición en sus primeras fases era muy bajo y solo tenía interés el hecho de que los cuatro mejores equipos de cada temporada se disputaran el título en formato Final Four.

Para Unicaja era siempre un trámite clasificarse para esa Final Four. También era el rival a batir en cada Final Four. Quizás el primer año pesó el hecho de disputarla en el Carpena y el equipo no dio su nivel en aquella semifinal contra el equipo alemán del Bonn, que después se alzaría con el título.

Esta nueva temporada de la BCL 25/26 se inició para Unicaja el pasado miércoles. Esta competición, un año más, sigue siendo el título que deben marcar en rojo los de Ibon Navarro. Es cierto que el nivel de la competición vuelve a subir puesto que participan equipos como Alba de Berlín, Gran Canaria o el Juventut de Ricky Rubio. Eso implica que también, lógicamente, aumenta la dificultad para quedar campeón puesto que esa clase alta de la competición es mejor. E incluso puede ser que la clase media también haya mejorado con respecto a otros años. Eso puede implicar que Unicaja pueda tener alguna dificultad más para ganar a algún rival fuera de casa, que no sea un auténtico paseo su camino hacia la cuarta Final Four consecutiva. Incluso puede pasar que pueda dejarse alguna victoria en ese camino. Pero la realidad es que Unicaja debe estar un año más en la Final Four de mayo.

Y sin duda que la dificultad de esa Final a Cuatro será claramente mayor. Ya sabéis, te puede tocar en semifinales Gran Canaria, Alba de Berlín o Juventut. Incluso te puede tocar La Laguna Tenerife, el sempiterno rival de Unicaja. Sigo pensando que contra todos ellos Unicaja partiría como favorito pero, evidentemente, cualquiera de esos equipos pueden derrotarte en un cruce a un solo partido.

Y después, está el hecho que comentaba antes. Unicaja ha ganado la competición dos años consecutivamente. Esto debe colocarte en el puesto de favorito en la casilla de salida. Y no de una manera gratuita sino por el mérito que tiene que bien merece el respeto del resto de equipos que participarán esta temporada en la competición.

Por eso sigo pensando que Unicaja es el favorito un año más en esta edición de la BCL. Primero, por el potencial de la plantilla; y segundo, porque defiende el título conseguido dos temporadas seguidas.

Después, ganar o perder depende de los estados de forma, de llegar a la cita de la Final Four con todos los jugadores sanos y, lo más importante, porque los jugadores que se han incorporado nuevos a la plantilla sean capaces de dar el paso adelante necesario para que el equipo siga rindiendo de una manera similar a estos años anteriores. Este último me parece el detalle más importante de todos.

Todo esto lo iremos viendo a medida de que vaya avanzando la temporada. El equipo debe ir construyéndose y creciendo. Y las nuevas incorporaciones deben ir mostrando sus condiciones, que todos las tienen, al servicio del equipo para hacer a éste mejor.

Esto será clave para vencer la tercera BCL y para competir contra los grandes en España. Y ese crecimiento debe ir ligado a vencer a sus rivales de las fases previas en la competición europea y para ganar al 80% de los equipos en la ACB.