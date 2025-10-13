Opinión | En corto
El otro mundo
No es lugar ni día para hablar de cuánto haya de verdad y cuánto de manipulación en la llamada «leyenda negra» sobre la conquista española, que siguió al «descubrimiento» que ayer se celebró. Pero quizás sea oportuno un breve apunte sobre una de sus derivaciones colaterales, que pudiera explicar el odio calculado que ha cebado con más fuerza la gestación de aquella «leyenda» (y no procede del mundo indígena, aunque luego haya prendido en él). Gracias a «nuestra» leyenda se habla mucho menos del que con razón podríamos llamar genocidio WASP de las naciones indias que poblaban la actual América del Norte, de las que hoy quedan restos apenas relevantes, a diferencia de la mayoritaria herencia indígena y mestiza en el Sur, el Centro y la parte del Norte en que la «conquista» no estuvo en manos de blancos-anglosajones-protestantes (WASP). Ahora proyectemos esto sobre lo que hoy está pasando.
