¿Y si fuese Lamine quien propiciase la caída de Laporta?

Ya tiene 18 años. Mayoría de edad. Y bien celebrada, sí señor. Nada que decir, nada que objetar. Es más, no somos nadie para alzar la voz. Nadie.

Tiene un padre, Mounir Nasraoui, que no solo acaba de declarar que vive de su hijo sino que, justo cuando el presentador de la gala del Balón de Oro pronunció el nombre de su hijo, él se levantó en la platea del Théatre de Chatelet, de París, y gritó, con los brazos abiertos, «¡Lamine Yamal, para bien y para mal!».

Tiene una madre, Sheila Ebana, que es, dicen, junto a la abuelita Fátima, quien se ha cuidado de él toda la vida y que ahora empieza a organizar cenas benéficas y demás, convirtiéndose, ciertamente, en otra protagonista más.

Tiene un representante, perdón, tiene al representante de los representantes, es decir, a todo un imperio de imagen, marketing y negocio detrás de él. Liderado por un tal Jorge Mendes, al que le gusta más el dinero que a Elon Musk. A Mendes le importa poco, o nada, lo que haga el muchacho, con tal de que, en el más puro ‘estilo de Leo Messi’, pueda obligar al Barça a mejorar su ficha una o dos veces al año, aunque tenga contrato hasta junio del 2031.

Tiene un presidente, Joan Laporta, máximo mandatario del FCBarcelona, cuya mayor inquietud y preocupación es que Lamine Yamal no le invitó a la multitudinaria, millonaria y ruidosa fiesta de su mayoría de edad y eso, a alguien que cerraba muchas noches ‘Luz de gas’, no le hizo demasiada gracia.

Tiene un entrenador, el intocable, incuestionable y al que no se le puede criticar nada, el alemán Hansi Flick, que, aunque lleva semanas flipando tortillas de patatas, ya hay quien dice que ha tenido que mirar hacia otro lado para no lanzar un grito inadecuado ante las andanzas del muchacho. Y es que Lamine Yamal «para bien y para mal» es imprescindible para que Flick mantenga su puesto de trabajo.

Tiene una (¿una?) novia detrás de otra. Libertad plena, absoluta. La de ahora se llama Nicki Nicole y con ella se ha ido a Croacia, es decir, aquí al lado, como el que va a Andorra, a subirse a un helicóptero (¿lo tendrán prohibido como tienen prohibido subirse a una moto?) para hacer alguna que otra pirueta y, desde luego, colgar el video en las redes.

Sería absurdo, digo yo, que nosotros estuviésemos preocupados si nadie lo está. Es más, al bueno de Gabriel Martínez, el nuevo director de comunicación del Barça, le fastidiaron su primer día de fiesta. Y es que cuando los periodistas vieron el video que colgó Lamine Yamal «para bien y para mal» con Nicki en el helicóptero, el señor Martínez recibió un aluvión de mensajes en su móvil, preguntándole si el video era auténtico o era ‘fake’. Y, sí, le amargaron su primer día de fiesta, porque era cierto, auténtico.

Te dicen que para recuperarte lo fundamental es reposo, mucho reposo. No juegas con el Barça. No te vas con la selección. Recibes un toque de tu entrenador. Recibes otro aviso de tu director deportivo. Y, cuando todos ellos se despistan, en lugar de seguir de reposo en casa, te organizas un viaje a 1.574 kilómetros de Barcelona con tu novia y ¡viva la vida!

Repito, si nadie está preocupado por el presente y futuro inmediato de Lamine Yamal «para bien y para mal», por qué deben estarlo los barcelonistas. Qué les hace pensar que el muchacho no tiene un comportamiento de deportista de élite y, sobre todo, quién dice que uno no se puede recuperar, sanar, del pubis, viajando, saltando, bailando, grabándose un video con su novia mientras sobrevuela Croacia en helicóptero.

El chico tiene 18 años, es el mejor, todos los saben, es posible que él abuse de esa circunstancia y, por descontado, está en su derecho de hacer lo que le dé la gana en sus días libres. Perdón ¿incluso estando lesionado, incluso estando de baja, incluso habiéndole recomendado los médicos, reposo absoluto? Incluso así, sí. Ya verán como ninguno abre la boca, ni le recrimina a Lamine Yamal «para bien y para mal» su comportamiento. Y, por descontado, que ni un solo capitán abrirá la boca, lo necesitan para ganar y mantener sus millonarias fichas.

Hay gente buscando papeles, perdón, el papel, pero no lo encontrarán. Hay gente poniendo el grito en el cielo porque la asamblea de compromisarios es telemática, antidemocrática. Gente recordando que el Barça tiene una deuda de 2.500 millones de euros, que Laporta va a presentar un segundo balance económico consecutivo con pérdidas, que Limak sigue tomándole el pelo al Barça con el Spotify, que el presidente no le ha cobrado los ya 317 millones de euros que se cumplen de penalización, que Barça Visión es un bluf y más, y más, y más, pero lo que realmente es peligroso para el presidente es que Lamine Yamal «para bien y para mal» siga haciendo lo que le dé la gana, esté sano o lesionado…del pubis.