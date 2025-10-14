Principios manchados

Aficionados del Unicaja. / Álex Zea

En el primer desplazamiento de la temporada, el Unicaja consiguió en Las Palmas algo que estaba fuera de la costumbre en el equipo malagueño, vencer al propietario del Gran Canaria Arena.

Con el triunfo del sábado, el equipo de Ibon Navarro anula una racha de cinco años sin vencer allí, aunque a todos nos vale el título de la Copa del Rey de este mismo año, conseguido en el mismo escenario.

En un partido bastante fiel al momento de calendario actual, ambos equipos tuvieron varios capítulos diferentes dentro de lo que fue el encuentro. Unos primeros veinte minutos muy malos de los visitantes, sin personalidad reconocible, solamente con momentos puntuales de alguna individualidad y sin ser capaces de poner el listón de la defensa en lo que exigía el rival.

Después, tras el descanso, el equipo fue capaz de anotar 34 puntos en 10 minutos, mientras que en los 20 anteriores se quedó en solo en 27. Puede sorprender, pero además hay que añadir que al contrario sólo le permitió 31 puntos en todo el segundo tiempo.

Todo ello junto con un quinteto realmente extraño en el último cuarto, con A.Díaz, J.Barreiro, J.Webb, E.Sulejmanovic y K.Tillie, la aportación de O.Balcerowski en los 23 minutos que jugó, sin tener que depender de que Kravish apareciera siquiera en los segundos 20 minutos, y teniendo en cuenta lo dubitativo de la aportación de los nuevos que, como ocurrió en su día, están necesitando mayor tiempo en la adaptación.

Ahora, esta semana viaje a Karditsa, ciudad pequeña, de poco más de cuarenta mil habitantes, club joven, el de Ioannis Bourousis que tras vencer en la primera jornada de la FIBA BCL al Filou Ostende tiene toda la ilusión puesta en el partido ante el vigente bicampeón.

Y el domingo, el Barça, que no se ha estrenado aún en Liga ACB, con lesiones importantes, y que llegará a Málaga tras pasar por Belgrado -contra Maccabi- y Dubai, donde ha de jugar frente a rivales a priori ganables para los de Joan Peñarroya, pero que va a provocar un mayor desgaste.

Viendo los rivales del equipo catalán, no puedo sino pensar en lo que va a ocurrir esta semana en nuestro deporte, en el cual vamos a ver como hoy, en San Cristóbal de La Laguna y mañana en Manresa, tanto La Laguna Tenerife y BAXI Manresa disputarán sus partidos de FIBA BCL y Eurocup ante Bnei Hertzeliya como Hapoel Jerusalén a puerta cerrada, en ambos casos, a requerimiento de los gobiernos municipales.

Todos tenemos en la cabeza esa idea de mantener el deporte alejado de la política, sin ir más lejos piensen cómo han sido recibidos equipos israelíes en Málaga, pero al final pocas cosas que se junten con la política sobreviven indemnes. Pero lo cierto es que al final, todo termina relacionándose porque lamentablemente, ésta suele usar el deporte para blanquear el lado oscuro o los cadáveres que se intentan ocultar en los armarios particulares.

Demasiados ejemplos, lamentablemente: el Mundial de Fútbol de Italia en 1934, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 o el Mundial de Fútbol de Argentina en 1978, usados para legitimar regímenes que luego de forma hipócrita «horrorizaron» al mundo, los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 y de Los Ángeles de 1984, usados respectivamente para fastidiar a la potencia contraria y evitar que pudiera brillar o las sanciones a equipos rusos tras la invasión de Ucrania por el gobierno de Vladimir Putin, que todavía duran.

Lo que tenemos ahora son las consecuencias derivadas por los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la respuesta de Israel, que con el paso del tiempo va camino de dejar la franja de Gaza, lugar dónde se hacinan los palestinos, hecho un solar, expulsando y/o exterminando a sus habitantes.

Las consecuencias de esto se remiten a que no se disputan partidos en Israel. Sitios como Serbia, Bulgaria o Chequia son las nuevas canchas locales. Ahora, el paso dado por los dos equipos españoles se junta con el que ya dieron en su día los equipos turcos para recibir a rivales de aquel país fuera de las fronteras de Turquía.

Que la actuación de Euroliga o FIBA no sean más que patadas hacia adelante esperando que las cosas se arreglen solas, o la doble vara de medir si se comparan las reacciones ante equipos rusos o israelíes,no es nada que nos pueda extrañar. Estamos acostumbrados a ver el rechazo al extraño, pero por el dinero que tiene, no por el pasaporte. Sólo hay que pensar cómo llamamos en Andalucía a los magnates del petróleo y a los que cruzan el Estrecho de Gibraltar ilegalmente para venir a trabajar. Y no, nadie llama a los dos grupos musulmanes aunque sea su religión mayormente común.

Para que no pensemos que esto va camino de arreglarse con ese plan de paz recién presentando, y no sabemos si va a resultar otro fallo más como todo lo que viene ocurriendo allí desde 1948, pensemos que en nuestro deporte, se ha entregado la Euroliga al dinero del nuevo rico de ahora ,que son los países del Golfo Pérsico, sin tradición alguna y que compran su tícket de entrada sólo a base de billetes, mientras se les adecúa la normativa y oímos declaraciones oficiales que dulcifican las condiciones de vida de minorías o mujeres en aquellos lugares.

Aunque tampoco se crea nadie que esto lo va a arreglar en breve el aterrizaje de la NBA en Europa, sobre todo, porque el ámbito de actuación de la división de la NBA que va a operar en nuestro continente, engloba también Oriente Próximo, porque como decía el genio: «estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros».