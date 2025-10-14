Trampantojos

Netanyahu a Trump: "Juntos conseguiremos esta paz". / agencias

Más que paz lo que hay es un parón a la matanza, que no es poca cosa teniendo en cuenta lo terrible que está siendo. Ya era hora. Pero para alcanzar la paz se necesitará mucho más que dejar de matar.

Será difícil que la encuentren unos debajo de tanta ruina, u otros detrás de su insistente costumbre de destruir sin remordimiento. Se devolverán los rehenes, eso sí, como quien entrega las armas y termina con sus amenazas, pero será imposible devolverse los muertos y seguirán siendo rehenes del rencor, el odio y la rabia y la amenaza no dejará de recorrer levantando el polvo de esas tierras tan maltratadas. Cualquier chispa disparará el fuego, cualquier error; provocado o perpetrado, ruin o atroz, traerá desastre, incluso alguna expectativa que se vea truncada puede que haga que salte de nuevo todo por los aires.

Habrá que enfocarse en cualquier caso en lo inmediato y celebrarlo con cautela mientras se van dando cada uno de los pasos del acuerdo hasta cerrarlo. Primero que cesen las muertes, que llegue la ayuda humanitaria a todas las bocas que la imploran, que se asiente el silencio de las bombas y la ciudad en ruinas reconstruya poco a poco su rutina mientras otros deciden su futuro. Ya veremos cómo cuenta todo esto la historia en un futuro, todavía es pronto para creerse ninguna narrativa.

Será lo que pase luego lo que logre explicarnos mejor todo esto que está sucediendo. Ahora todos los actores siguen su guion pero el verdadero papel asignado se desvelará con los acontecimientos. Pero eso es otra película, lo importante ahora es que la de ahora ha cambiado el género, y ha pasado de horror a drama.