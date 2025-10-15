Opinión | Málaga de un vistazo
El colegio de El Monte, la vida de Elena Carmona
El colegio El Monte, durante este curso, conmemora los cien años de la inauguración del emblemático edificio proyectado en 1925 por Guerrero Strachan
Es el rincón preferido de su colegio El Monte, una pequeña sala -actual salida del ascensor, a la izquierda de la puerta de la Capilla- la cual albergó a la antigua biblioteca. El ventanal ilumina la estancia y la sonrisa de Elena Carmona Aurioles. «Entré en el colegio en 1966. Recuerdo nítidamente la habitación de visitas (hoy convertida en aula infantil) donde nos recibió la madre superiora a mi hermana, a mis padres y a mí»- me comenta con mirada nostálgica. Después de doce años en el colegio y concluir su travesía universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras –licenciada en Geografía e Historia-, en 1984 se incorpora a El Monte como profesora de su especialidad, llegando a ser directora de esta entidad desde 1997 a 2015. Ha sido protagonista manifiesta de todos los cambios sobrevenidos en este centro frente a las nuevas realidades sociales y formativas.
El colegio El Monte, durante este curso, conmemora los cien años de la inauguración del emblemático edificio proyectado en 1925 por Guerrero Strachan en el monte de los eucaliptos. «Seguimos creyendo y trabajando con la idea de Familia y una educación en valores que hagan de nuestros alumnos buenas personas y ciudadanos a través de llegar a la verdad por el estudio. Queremos darle a la celebración del centenario un marcado carácter de servicio y un tinte solidario –nuestra razón de ser- , acercándonos al barrio y a Málaga que nos ha acogido y nos ha visto crecer; por ello, nuestro lema es ‘Cien años sirviendo a la comunidad’»- comenta Elena entusiasmada.
El ventanal nos despide, ella sonríe y me dice: «El Monte es mi vida. El colegio ha sido la evolución de mi existencia; mi forma de pensar, mi espíritu crítico se lo debo a esta institución». Feliz centenario.
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Investigan la muerte en extrañas circunstancias de una pareja en Coín
- La Catedral se abre a que las cofradías puedan recorrer la girola en sus estaciones de penitencia
- La Cueva de la Estegamitas descubierta en Málaga
- El Unicaja manda un mensaje de ánimo a Tyson Carter
- Piden 30 años de cárcel para un policía local de Marbella acusado de violar dos veces a su mujer
- Nuevo cambio en la Selectividad: las matemáticas puntuará de manera distinta