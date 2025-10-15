El colegio de El Monte, la vida de Elena Carmona

A la izquierda de la imagen, Elena Carmona Aurioles. / l.o.

Es el rincón preferido de su colegio El Monte, una pequeña sala -actual salida del ascensor, a la izquierda de la puerta de la Capilla- la cual albergó a la antigua biblioteca. El ventanal ilumina la estancia y la sonrisa de Elena Carmona Aurioles. «Entré en el colegio en 1966. Recuerdo nítidamente la habitación de visitas (hoy convertida en aula infantil) donde nos recibió la madre superiora a mi hermana, a mis padres y a mí»- me comenta con mirada nostálgica. Después de doce años en el colegio y concluir su travesía universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras –licenciada en Geografía e Historia-, en 1984 se incorpora a El Monte como profesora de su especialidad, llegando a ser directora de esta entidad desde 1997 a 2015. Ha sido protagonista manifiesta de todos los cambios sobrevenidos en este centro frente a las nuevas realidades sociales y formativas.

El colegio El Monte, durante este curso, conmemora los cien años de la inauguración del emblemático edificio proyectado en 1925 por Guerrero Strachan en el monte de los eucaliptos. «Seguimos creyendo y trabajando con la idea de Familia y una educación en valores que hagan de nuestros alumnos buenas personas y ciudadanos a través de llegar a la verdad por el estudio. Queremos darle a la celebración del centenario un marcado carácter de servicio y un tinte solidario –nuestra razón de ser- , acercándonos al barrio y a Málaga que nos ha acogido y nos ha visto crecer; por ello, nuestro lema es ‘Cien años sirviendo a la comunidad’»- comenta Elena entusiasmada.

El ventanal nos despide, ella sonríe y me dice: «El Monte es mi vida. El colegio ha sido la evolución de mi existencia; mi forma de pensar, mi espíritu crítico se lo debo a esta institución». Feliz centenario.