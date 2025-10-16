La migración, ¿un derecho o una obligación?

La migración está incluida en ese paquete de problemas sociales ligados a la globalización. Tiene una densidad presencial, una visibilidad y una capacidad de influir en la fisonomía de los grupos sociales, que nos demanda modelos de gestión de flujos humanos más eficaces que los parches que estamos aplicando hasta el momento. Ni el «buenismo» de las fronteras abiertas, ni una «amnistía» generalizada a los migrantes ya instalados. Pero tampoco la aplicación de las dominantes políticas xenófobas fruto de la deriva internacional, con la llegada de determinados gobiernos de partidos de cariz extremista.

En la denominada «emigración global» la inmensa mayoría de casos que abandonan su país lo hacen obligados por simples razones de supervivencia. Más aún, aunque emigran con intención de regresar, lo más probable es que la vuelta a su país es utopía porque la situación en origen no sólo no ha mejorado, sino que probablemente ha empeorado. Lo que debería ser una situación «transitoria» se convierte en permanente; lo que conlleva que tales personas no tengan patria ni sean ciudadanos de ningún sitio.

En referencia a los migrantes regularizados, bastantes de ellos con años de residencia, la opinión no siempre es positiva. Se ha creado una leyenda urbana de que tales migrantes, en su calidad de ciudadanos, abusan de los servicios públicos y con frecuencia ocupan puestos de trabajo que los autóctonos no queremos, o no podemos hacer.

La mayoría de los migrantes con «papeles» llevan años, incluidas sus familias, residiendo entre nosotros. También cabe la posibilidad de que la reagrupación familiar tenga lugar en el país elegido para migrar. Tal reagrupación plantea a los inmigrantes y a los «de aquí»: la vivienda para su familia, los servicios públicos, los colegios para sus hijos. Adaptarse a una nueva realidad, unos nuevos modos de vivir y convivir.

Como es lógico ocupan y preocupan más la presencia de migrantes ilegales. Una mayoría considera «que se les debe expulsar», porque generan inseguridad o delincuencia; a pesar de que a tales ilegales se les puede «contratar» sin ninguna contrapartida, sin horario y a precio de ganga. Otra realidad invisible: los menores extranjeros no acompañados, que permanecen internos en centros de primera acogida bajo la tutela de las comunidades autónomas y siguiendo los protocolos aconsejados. Cuando cumplen su mayoría de edad, si no se han legalizado, ¿a la calle, sin papeles? ¿Qué hay de la reforma sobre migrantes menores de edad?

«Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». No en vano Vox y su líder, Santiago Abascal, sostienen: «Haremos lo posible para que los extranjeros, aunque tengan la nacionalidad, sean expulsados de España».

Debería resultar cuanto menos injusto que la migración sea considerada como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la «movilidad» se refiere a la capacidad que deben tener las personas de trasladase a otra ciudad, región o país, con la finalidad de mejorar su situación económica, social, o de otra índole. Pero también incluye como aspecto sustancial, que el emigrante tenga la posibilidad real de regresar a su país. Pero visto lo visto tal «movilidad» se nos antoja más una obligación que un derecho. Suma y Sigue.