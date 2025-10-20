La gruesa línea roja

Europa, cinco rasgos de la construida durante 75 años entre liberales, democristianos y socialistas: a) un modo de economía mixta, capaz de conciliar en un régimen de mercado el progreso económico y la distribución social; b) el Estado de derecho, en cada nación y con el afán de extenderlo al mundo; c) los derechos humanos como principios inalienables y unas libertades públicas plenas como base de la ciudadanía; d) la búsqueda de la paz y la proscripción de la guerra para resolver los conflictos; e) la unidad europea, formalizada en unas instituciones, como sujeto capaz de dirigir, de forma democrática, la plasmación real de esos rasgos constitutivos. Para evitar confusiones y ambigüedades, que acaben haciendo el caldo gordo a sus enemigos, resulta cada día más necesario dejar claro ese perímetro con una gruesa línea roja, e identificar la posición de cada cual a uno u otro lado de ella.