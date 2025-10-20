Viene un nuevo fuera de juego

La exclusiva en España la ofrecía este fin de semana el excolegiado Iturralde González, a través de los micrófonos de la SER, si bien es cierto que la Ley Wenger no es ni mucho menos nueva. Lo que sí que constituye una novedad es la posibilidad de que esta propuesta del mítico exentrenador del Arsenal inglés pueda ser definitivamente aprobada con el arranque de 2026. De prosperar, como parece que ocurrirá con bastante probabilidad, habrá un antes y un después para el fuera de juego tal y como lo hemos conocido hasta la actualidad.

Ni siquiera la incorporación del VAR ha terminado por liquidar los históricos debates sobre qué fracción del cuerpo impide o no establecer que un delantero se encuentra en fuera de juego cuando delante de sí apenas queda el portero y un último defensa. Lo que Wenger propuso hace ya años y que ahora vuelve a salir de los cajones es la posibilidad de que, para decretarse esa posición antirreglamentaria, todo el cuerpo del ariete deba estar situado por delante del zaguero.

Así se evitarán, al menos en teoría, esas instantáneas muchas veces movidas en las que es bastante difícil de determinar si medio brazo, una rodilla o cualquier extremidad superior rompe el supuesto fuera de juego. La FIFA sería la encargada de entablar el nuevo debate en las sesiones que ya hay programadas para los próximos meses. Muchos de los detractores de esta iniciativa aseguran que la Ley Wenger contribuiría a que, por lo general, los técnicos diseñen tácticas aún más defensivas de las que hoy por hoy podemos observar en multitud de estadios.

El debate está en suelo español más servido que nunca. Iturralde lo que ha adelantado es que el borrador de la norma acaba de volver a elevarse a la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de modificar y readaptar las Reglas del Juego del fútbol. Lo curioso del procedimiento que resta por completar es que el primer estudio deberá superar el dictamen del Comité Técnico de la propia IFAB, que en la actualidad preside el propio Wenger.

Existe en este momento una probabilidad bastante cierta de que el cambio incluso pudiese dictaminarse favorablemente de cara a su entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2026. Ni siquiera se descarta que las modificaciones se pudiesen experimentar en una cita tan global como es el Mundial. Ya pasó con otras reglas, que fueron estrenadas en un escaparate internacional de tal magnitud.

Habrá en este punto quien considere que modificar de manera tan importante la regla del fuera de juego abre un nuevo deporte. Son las opiniones más extremas sobre una práctica del balompié que ha evolucionado como nunca en los últimos tiempos. Basta con contemplar desde el arranque de esta temporada cómo evolucionan los encuentros en Primera RFEF, esa categoría en la que hay inmersos hasta clubes de la provincia de Málaga.

El VAR de bajo coste impuesto a esta tercera división del fútbol español, que responde al nombre de Football Video Support (FVS), genera como primera consecuencia descuentos en muchos encuentros casi interminables. El sistema como es lógico también tuvo que superar el dictamen de la FIFA, en su caso a principios de 2023.

El protocolo para este mecanismo de revisión de imágenes difiere sobremanera al existente para el fútbol profesional español. En este caso, los entrenadores disponen de unas tarjetas con las que poder pedir al árbitro la revisión de la jugada. Disponen únicamente de dos comodines por partido, que recuperarán inmediatamente si el vídeo les da la razón frente a lo señalado previamente por el colegiado.

Como ya anticipábamos en estas mismas páginas, el sistema se asemeja al del conocido Ojo de Halcón que se utiliza para ciertas superficies y torneos en el tenis profesional. La dificultad para agilizar los partidos es que además de esas tarjetas que se les ofrecen a los técnicos habrá, de manera automática, revisiones en acciones que terminen en gol, penalti, roja directa o confusión sobre la identidad de cualquier futbolista implicado en alguna de esas jugadas.

El uso tecnológico de esta herramienta ya se ha empezado a cuestionar, con pocas jornadas disputadas, como consecuencia de que ha habido descuentos que se han ido a más de diez minutos.