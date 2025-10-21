Opinión | En corto
Tan lejos, tan cerca
Una guerra es el fracaso del derecho entre países y la sustitución por una única ley, la ley del más fuerte. Para ponerle fin solo cabe partir de esa realidad. ¿Alguien puede imaginar que Rusia estará dispuesta, sin haber sido derrotada, a regresar a sus fronteras tras haber sufrido un millón de bajas, muertes tal vez una cuarta parte?. La única negociación posible será sobre la futura línea divisoria entre Ucrania y Rusia, que nunca volverá a ser la que era, así como sobre el mejor modo de asegurar la seguridad de la primera sin que la segunda tenga razones para ver en peligro la suya. Encabezando el tema la agenda internacional de esta semana y las próximas, y dependiendo de su resultado la seguridad y las cuentas públicas en los próximos años de la UE y los países que la forman (políticas de rearme y reconstrucción), hablamos, bien mirado, de un asunto local.
