¿Víctimas de la burocracia?

Recuerdo que para el permanente escritor Javier Marías, igual que la gota de agua, la palabra simula hacer más de lo que dice. La metaforización de la gota de agua en la obra del narrador madrileño equipara la voz percibida de forma peculiar a una gota de agua que cala en todo ámbito y lo va traspasando muy lentamente: «como la gota de lluvia que va cayendo desde el alero tras la tormenta, siempre en el mismo punto cuya tierra o cuya piel o carne va ablandándose, hasta ser penetrada y hacerse agujero o tal vez conducto»- nos sugiere Marías-. Entre los grandes planes que tiene esta ciudad está el acueducto diseñado como una extensión de vanguardia concebida para la cultura, la ciencia, el arte y la educación: CaixaForum de Málaga tenía previsto inaugurarse en 2026. Una gota de agua será su imagen además de dar forma al edificio el cual será el segundo centro gestionado por la Fundación ‘La Caixa’ en Andalucía, siendo éste «el más singular» y «el mejor de España», según matizó su presidente, Isidro Fainé. El lenguaje sería incapaz de hablar de la realidad con toda perfección. La poética de la gota de agua es pues una manera de acceder a esta culminación. La lluvia de progreso en esta urbe se pospone.

El CaixaForum de Málaga deberá franquear una conclusiva exigencia para emprender la edificación de su espacio cultural, proyectado en la plaza Manuel Azaña junto a la Comisaría Provincial, cuyo estreno se programa ahora para 2027 tras padecer una demora debido a los trámites con el Consistorio. Todo lo inventado por el hombre implica burocracia y errores en su misma médula, me comenta el novelista inglés Jasper Fforde en ‘El pozo de las tramas perdidas’. ¿Fue siempre Málaga víctima de la burocracia?