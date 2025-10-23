Para «entender» a Rusia

Empleo el verbo no en el sentido «disculpar», sino en el de «tratar de conocer» a la Rusia de hoy (odiosa invasión de Ucrania y discurso putiniano incluidos). Resulta necesario captar el significado y la función de la Gran Guerra Patria contra el nazismo (25 millones de muertos) en la formación de su conciencia nacional moderna, surgida en el marco de la extinta URSS. Hijos, nietos o bisnietos de quienes vivieron esa guerra y fueron educados en el régimen soviético, con el férreo acuñamiento propio de un sistema totalitario sin resquicios, recibieron el sistema de mitos, la mentalidad y la «geografía» resultante asociados a episodio tan brutal (y objetivamente heroico). De ese complejo y del régimen al que -con igual objetividad- debe los logros que le dieron el poder en el mundo, viene la Rusia actual. Hoy toca defenderse de sus empellones, pero no conviene olvidar el origen.