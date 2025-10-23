Vuelve con Donald Trump la versión más imperialista de EEUU

EEUU ataca un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela. / agencias

Con el autócrata de la Casa Blanca, Donald Trump, ha vuelto la versión más descaradamente imperialista de Estados Unidos, la que ha fomentado golpes de Estado y cambios de gobierno a lo largo de todo el siglo XX.

Ahora le ha tocado a Venezuela, país cuyos abundantes recursos naturales – petróleo y oro fundamentalmente- sobre todo ansía el presidente republicano y aspirante al Nobel de la Paz.

Escribía el otro día el Financial Times que Trump se ha propuesto derrocar al actual Gobierno de Caracas con un extraordinario y amenazador despliegue militar frente a sus costas.

Y añadía el diario británico que su misión había pasado de una operación contra el narcotráfico (con el derribo de varias embarcaciones en alta mar y el asesinato de sus ocupantes) a otra de cambio de gobierno.

Como si la primera no hubiese sido desde el primer momento otra cosa que un nada creíble pretexto para la segunda.

Estados Unidos ha ordenado el mayor despliegue militar en aguas del Caribe en más de medio siglo y se trata solo de provocar la caída del actual ‘régimen’ de Nicolás Maduro, que considera ilegítimo porque, al parecer, sólo Washington y no, por ejemplo, las Naciones Unidas, puede decir qué es y no es ‘legítimo’.

Según un funcionario próximo al Gobierno de Trump, la estrategia estadounidense no es, como dicen ellos, «poner botas» (es decir a soldados de EEUU ) en territorio venezolano sino que consiste en «exhibir una abrumadora superioridad militar y usar ese poder para conseguir sus objetivos políticos», es decir criminales y golpistas.

Se trata de eliminar a Maduro y a su círculo más próximo y poner en su lugar a un Gobierno títere como el que promueve la inverosímil Nobel de la Paz y alentadora de esa acción de fuerza de EEUU María Corina Machado.

Mintiendo descaradamente, que para eso la pagan, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly dijo a los periodistas que Trump quiere «impedir que las drogas (que manda Venezuela) sigan inundando EEUU y conseguir que sus responsables respondan ante la justicia».

¿Espera a Maduro, si prospera ese golpe contra su Gobierno, la misma suerte que corrió en 1989 el panameño Manuel Antonio Noriega, acusado también de narcotráfico tras haber sido durante años agente de la CIA al servicio de la contrainsurgencia en América Latina?

No es en cualquier caso el primer intento golpista contra Maduro. Ya lo intentó el mismo Trump en 2020 durante su primer mandato con la llamada operación Gedeon, un frustrado desembarco como el de la bahía de Cochinos contra Cuba (1961), protagonizado por un grupo de militares disidentes venezolanos exiliados en Colombia y una fuerza de seguridad privada con sede en EEUU.

Operación tras la cual estaban personajes como el exdirector de la CIA y entonces secretario de Estado Mike Pompeo y un político que ha estado en todas las salsas, desde el escándalo Irán-Contra hasta la guerra de Irak: el subsecretario de Estado Elliott Abrams.

Lo que se prepara contra Venezuela engrosará, si tiene éxito, una larga lista de golpes de Estado y cambios de gobierno promovidos por Washington y que afecta a casi todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina o Brasil, pasando por Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Cuba y la República Domicana.