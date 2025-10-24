El final de la guerra se decidirá en el campo de batalla

Parece que va a cumplirse finalmente el pronóstico del profesor de la universidad de Chicago John Mearsheimer según el cual el final de la guerra de Ucrania se decidirá, no en una mesa de negociaciones, sino en el campo de batalla.

Representante de la escuela realista de relaciones internacionales, Mearsheimer lleva tiempo afirmando que en ningún caso podrá Kiev ganar la guerra como pretenden los europeos.

El presidente Donald Trump parece entenderlo y por eso ha decidido quitarse de en medio y dejar que sean sus aliados quienes continúen armando a Ucrania con el material de guerra que compren a Estados Unidos. Hay que reconocer que tiene vista para el negocio.

Y los europeos, o mejor dicho sus gobiernos, cada vez por cierto más alejados de sus ciudadanos, parecen haber optado por el suicidio económico en lugar de reconocer que, sin la intervención directa de la superpotencia, todo será aún más difícil que hasta ahora.

La ceguera ideológica y una rusofobia que roza lo irracional, algo que aquéllos comparten por cierto con los halcones estadounidenses, desde el senador Lindsay Graham hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, pueden más que cualquier otra consideración.

En su última reunión, los gobiernos europeos que realmente deciden – Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia- apoyaron la que dicen la posición de Trump según la cual hay que congelar el conflicto en su actual línea del frente.

Los combates deben detenerse inmediatamente y sólo tras el alto el fuego que proponen podrá empezarse a negociar sin que esas negociaciones impliquen en ningún momento el reconocimiento de la anexión por Rusia del territorio que ha ocupado ilegalmente.

El Kremlin ha explicado por activa y por pasiva que en ningún caso aceptará un cese de las hostilidades previo a unas negociaciones en las que se tengan en cuenta sus propios intereses de seguridad, razón principal, junto a la defensa de la población rusófona del Donbás, por la que atacó al país vecino.

Tienen muy presentes los rusos lo que sucedió con los acuerdos de Minsk, que sirvieron a la OTAN para seguir armando a Ucrania mientras los interlocutores occidentales – la canciller Angela Merkel y el presidente francés, François Hollande- fingían negociar con ellos.

Pero animado por sus incondicionales europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insiste en que si EEUU le proporciona en cantidad suficiente los misiles Tomahawk que quiere, podrá atacar blancos muy en el interior de Rusia y forzará a Putin a sentarse con él a la mesa de negociaciones.

Los gobiernos europeos, al menos el cuarteto dirigente y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se muestran de acuerdo y tratan de convencer a Trump, con la ayuda de los halcone, de que les venda esos misiles, que ellos entregarán luego a Kiev.

Misiles cuyo manejo exigirá la participación de técnicos estadounidenses, lo que significaría la entrada directa de Washington en el conflicto, algo que ha tratado de evitar hasta ahora Trump.

Mientras tanto, el analista político Gilbert Doctorow, alguien con larga experiencia en Rusia, país al que ha dedicado varios libros, cuenta que entre las elites de Moscú crece la impaciencia con Putin por la excesiva prudencia que ha mostrado hasta ahora en la conducción de la guerra.

Y explica que son cada vez más, entre ellos algún conocido periodista muy próximo al Kremlin, quienes abogan por un golpe definitivo contra Kiev en el que se utilizarían los misiles hipersónicos Oreshnki y que seguiría a un aviso a su población para que desalojase la capital. ¿Qué haría entonces Europa? ¿Lo han pensado seriamente sus dirigentes?