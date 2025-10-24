¿Campaña?, ¿qué campaña?

Siguiendo el consejo de Sanidad al estar por edad dentro de la «población diana» llamo a mi centro de salud pidiendo cita para las vacunas de gripe y covid, y me la dan para 20 días después. Pregunto si es normal el retraso y el interlocutor farfulla algo de que mi enfermera «está con unos días». Pregunto si no me las puede poner otra y dice que no. Al verlo extraño voy al centro de salud y me dicen que es la primera fecha que tiene la enfermera, debido a muchas citas, «días», etcétera. Insisto en que sea otra, de las muchas del centro, pues si la mía está de descanso y esto es una campaña tendrá sustituta. Me dicen que no, y que «he tenido mala suerte». Voy en busca de una farmacia para que al menos me pongan la de la gripe y acortar mi mala suerte, pues cuando ésta viene, viene. Doy con una donde la tienen, pero no están autorizados para ponerla. Así que cruzo los dedos y a esperar.