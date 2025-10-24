Atronan tambores electorales en Extremadura y Aragón y Feijóo sueña con una serie de domingos de urnas y victorias (las castellano-leonesas serán en marzo) que vayan desgastando al PSOE. Golpito a golpito. Gota a gota.

Ruido electoral

Otros son más partidarios de un superdomingo que noquee definitivamente al adversario socialista, que sin embargo está en forma y concediendo entrevistas hasta a los youtubers más pringaos, señal de que baja al barro, se faja y tiene ganas de lucha y batalla.

Dicen que Sánchez no puede salir a la calle, pero cuando sale a los medios gana enteros y sube electoralmente. Cuando Feijóo se da a los medios comete errores, cae en lapsus o se topa con Silvia Intxaurrondo.

A María Guardiola y a Jorge Azcón, presidentes de Extremadura y Aragón, los de Vox se les están poniendo farrucos y chulos (qué sorpresa) y ni gobiernan ni dejan gobernar ni quieren que haya presupuestos.

Ya está visto que Vox no quiere cogobernar con el PP. Quiere sustituirlo. Darle apoyo externo sin entrar a controlar sillones o consejería, simplemente condicionar políticas, desgastando, tocando la moral, promocionando lo rancio y la no educación sexual y las restricciones a cualquier inmigración.

En Andalucía hemos visto con el escándalo de la nefasta gestión del cribado del cáncer de mama como el portavoz parlamentario de Vox ha sido tan duro con el PP o más como los socialistas y la izquierda. No descarten que como vacilada en un debate, con más seriedad que chanza, Abascal ofrezca a Feijóo ser su vicepresidente. Vox sube y el PP no despega. No sabemos si esas líneas, tendencias, se cruzarán. Se van a fabricar más urnas que cuando se murió Franco.

Todos a votar. Autonómicas y quién sabe cuándo las generales. Juanma Moreno no se decide en Andalucía. Su propio CIS no le garantiza la absoluta en una encuesta hecha antes de lo de los cribados. Menuda papeleta tienen unos y otros. Para ellos y para votar nosotros.