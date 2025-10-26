Opinión | En corto
La corte, al completo
La corte aristocrática de la vieja monarquía es solo historia (y no es poco). Desenroscarla de la Corona fue uno de los aciertos de la nueva monarquía de Juan Carlos I, aunque la sustituyó por una pequeña corte personal de amigos de confianza, no siempre los mejores. Pero la corte en sí, formada por los primeros círculos del poder económico, mediático, académico y profesional, con incrustaciones políticas -temporales o no- y algún adorno floral de la intelectualidad, está en buena forma, y su enganche a la Corona es la Fundación Princesa. No todos sus miembros se conocen entre ellos, pero no por esto lo dejan de ser. La novísima monarquía de Felipe VI preserva el equilibrio mediante cierto sesgo progre de una segunda cámara, el círculo de los premiados, aunque todavía poco hecho. El pleno ambas cámaras, jaleado por un entorno popular, es estos días la corte portátil de Oviedo.
