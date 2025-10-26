Flores y velas en memoria de Sandra Peña / EP

Todo no se puede hacer a la vez, por eso la Fiscalía pide retirar las imágenes de las presuntas acosadoras de la niña que se tiró por un balcón en Sevilla, y abre una investigación por su difusión y por las amenazas en redes contra esas menores que estarían tras el suicidio de aquella criatura, Sandra, de 14 años. ¿Y las responsabilidades al Colegio, si las hubiera, y a las presuntas compañeras y a sus padres que las habrían educado tan bien? Es lo que nos pasa.

Bueno, y también que Sánchez insiste en incluir la lucha climática como gasto en Defensa en contra de Trump y Bruselas y del sentido común, porque vamos a ver ¿por qué no incluye como gasto en Defensa los costes de Leire y Javier Pérez Dolset?, al fin y al cabo, también es defensa, ¿o no? Es lo que digo, las cosas no son lo que parecen, la lucha climática es un arma hipersónica, lo que sucede es que no nos habíamos dado cuenta, y una manzana es una pera, así que cuéntame una mentira mejor.

Lo que me extrañó es no ver a Ione, en el lanzamiento de pintura roja contra el fresco de José Gamelo, y es que sostuvieron las chicas que «dañar el cuadro es parte del progreso como cultura» porque, claro, «la pintura de Colón glorifica el genocidio». Toda una lección de historia en una sola línea, ¡qué nivel, Maribel!

Pero más importante aún es que la psicopatología de Pablo Iglesias deja pistas a modo de excrecencias a cada paso, ahora quiere «reventar» medios de comunicación y jueces, ofreciéndose al PSOE para el trabajito negro, «ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario», dijo el chico.

A pesar de todo, el colofón lo tenía que poner Yolanda: queda gobierno de corrupción para rato. De lo que se trata es de avivar fuegos más pequeños para quitarle oxígeno al fuego principal, que no es otro que el de la familia, ya saben cuál, y el poder. La esposa, el hermano, el suegro, recientemente fallecido y que apostó por la carrera del yerno…, el calor de la chimenea, hogar.

Pero Juanma podría perder la mayoría absoluta por la metedura de pata de los cribados, y es que el poder no tiene color, como interpreta el grupo SFDK, y con lo sensible que es la salud, pero Bendodo no quiere ya bajar del foro. Juanma no entiende que la mejor defensa es el ataque, y que pasar a la acción, y en la calle, le evitaría males mayores, ya lo entenderá, cuando sea tarde, claro.

Después me voy al Smart Meeting en Gutiérrez Puerto, de Alejandro Hernández del Castillo, una buena cabeza en constante ebullición de ideas y contactos. Habla con mucha pedagogía Tomás Azorín. Continuará.

Y me pongo con If Anyone Builds It, Everyone Dies (Si alguien lo construye, todos mueren), el libro de Eliezer Yudkowsky y Nate Soares, dos veteranos de la investigación sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y es que la carrera que protagoniza OpenAI con ChatGPT o Google con Gemini nos lleva a un precipicio de más altura que aquel por el que cayó en Monserrat Isak Andic y que ahora levanta sospechas sobre su hijo Jonathan, otra vez la familia. Pero a lo que iba, nadie sabe cómo construir una inteligencia artificial general que se alinee con los valores humanos, entonces si una IA cualquiera nos supera irá a lo suyo y no se preocupará de nosotros en absoluto, de la misma manera que no nos preocupamos de las hormigas cuando construimos una autopista.

En esto -17.30 del lunes 20- un joven ladrón -cruce de Linaje con Alameda de Colón- le arrebata a una chica el móvil y huye en veloz carrera, la chica le persigue unos metros, pero se da cuenta de la velocidad que alcanza su agresor y desiste y, entonces, grita en agudos de impotencia y termina el partido, ladrón 1-ciudadana 0. ¡Shit! (mierda). Juan Ruiz, sí aquel de Hita, dejó escrito::

Comenzó el Arcipreste a hablar y dijo así:

-»Si a vosotros apena, también me pesa a mí.

¡Pobre viejo mezquino! ¡En qué envejecí,

en ver lo que estoy viendo y en mirar lo que vi!»

Llorando de sus ojos comenzó esta razón:

Dijo: -»¡El Papa nos manda esta Constitución, os lo he de decir, sea mi gusto o no,

aunque por ello sufra de rabia el corazón».