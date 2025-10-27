Con un nudo en la garganta

El domingo más largo del año acababa de regalarnos una hora más. Dormía buena parte de la ciudad. Algunos no obstante volvían a casa, cerca de las cinco. Otros madrugaban, también en festivo. En Malasia, a unos 12.000 kilómetros de distancia, igualmente se había puesto oscuro el día. Lucía el sol, sí. Hasta marcar por encima de 30 grados. Pero en el circuito de Sepang no habían empezado a rodar el Gran Premio de Malasia cuando, en plena vuelta de reconocimiento, el sevillano José Antonio Rueda estrellaba su moto contra la del suizo Noah Dettwiler. Ambos quedaron inertes sobre el asfalto y tuvieron que ser evacuados en helicóptero.

Tanto al andaluz, ya proclamado campeón del Mundial de Moto3, como a su compañero de parrilla tuvieron que aplicarles maniobras de reanimación. Si bien es cierto que de manera fugaz se informó en rótulos de que los dos habían recuperado la consciencia, la falta de noticias hizo temer lo peor. Además, transcurridas casi dos horas, los organizadores del gran circo del motociclismo internacional ordenaban la reanudación de la carrera sin que aún hubiese trascendido parte médico alguno.

Así arrancaba, negro como el tizón, la prueba de Moto3. En ese trampolín que reúne a las jóvenes promesas de este deporte, nadie podía entender que hubiese que tomar la salida aún con el nudo en la garganta de haber visto volar por los aires a dos compañeros. Es sin lugar a dudas la cara más oscura del deporte profesional. Esa falta de humanidad que en ocasiones empaña hasta la más mediáticas de las pruebas globales que, semana sí, semana no, captan la atención de millones de televidentes a lo largo y ancho del planeta.

Con la carrera ya lanzada, aunque reducida a apenas diez vueltas, llegaban las primeras noticias sobre Reyes, que a sus 19 años es como decíamos el flamante ganador del presente Mundial. Su equipo indicaba que se encontraba despierto en el hospital y que, tras un primer análisis médico, se descartaban lesiones de gravedad en la cabeza o el torso. «Tiene una fractura en la mano y sufre una conmoción cerebral grave por el impacto. Sigue en observación, esperando nuevas pruebas». El director médico de Moto GP, Ángel Charte, agregó que seguiría en observación de 24 a 48 horas antes de ser evacuado y operado de la mano ya en España.

Por la vida de Dettwiler no se temía tampoco. Charte apuntaba a sendos traumatismos craneoencefálico y abdominal severos, así como un traumatismo torácico, con rotura del bazo y fractura abierta de tibia y peroné. «No hay hematoma cerebral», agregaba el informe en el que se recogía que ya tuvo que ser operado este mismo domingo.

El resto de pilotos de Moto3 se habían puesto a competir, como denunciaría después ante los medios de comunicación el bicampeón de MotoGP Pecco Bagnaia, con la única seguridad de haber visto volver a los helicópteros al circuito. Ese regreso es obligatorio en base a los protocolos de seguridad que garantizan una evacuación rápida en caso de siniestro.

El italiano fue bastante crítico con lo que se había vivido tras el accidente en pista: «Espero solo que salgan buenas noticias de Dettwiler. Seguramente no será algo bueno, pero ya solamente saber que no está en peligro es algo bueno. Honestamente, creo que hacer correr a los pilotos diez vueltas después de ver a los helicópteros llevarse a dos de sus compañeros, no me parece una buena idea. Nunca lo entenderé. Pero, al final, no soy yo quien tiene que tomar este tipo de decisiones», denunció.

Lo de menos en efecto era este domingo saber quién había pasado primero la línea de meta en cada categoría. Quién había o no sumado puntos de cara a la resolución definitiva del Mundial. «Los problemas serios son estos», había proclamado también el propio Bagnaia. Ninguno de los pilotos más veteranos alcanzaba a comprender cómo en medio de la incertidumbre, de esa falta de información sobre los evacuados, se había ordenado la puesta en marcha de la prueba donde compiten los más jóvenes.

El problema es que estas situaciones cada vez se repiten con más frecuencia. No sabemos si fruto del uso progresivo de la inteligencia artificial hemos empezado a tener, asimismo, corazones cada vez menos humanos. Hasta desterrar lo del nudo en la garganta...