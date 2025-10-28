Opinión | En corto
Discurso de investidura de la princesa Leonor
Lo peor que podría pasar con la entrega de los premios Princesa sería que se quedara en mera ceremonia, siendo como suele ser el soporte de descargas de alto voltaje. En esta edición lo han sido sobre todo el discurso del «Estado de la Unión» de Mario Draghi y el formidable alegato de Byung-Chu Han, una demoledora enmienda a la totalidad al sistema. Pero de puertas adentro lo ha sido el de la titular del evento, o sea, la mismísima Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. Aunque con frecuencia un discurso de la familia real no lo elabore quien lo pronuncia, tiene igual mérito proporcionar las ideas, corregirlo, asumirlo y recitarlo. El recitado de las 8 cartas + 5 propuestas de la Princesa ha sido memorable, por su contenido trascendente y por su continente juvenil y divertido, todo un ideario que, se quiera o no, marcará el paso de la 3ª monarquía de la 2ª restauración.
