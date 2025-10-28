Nuevo curso en la Escuela de Segunda Oportunidad

No hay trámites burocráticos de ingreso y todo resulta muy sencillo para lograr nuestro propósito principal: Prestar el apoyo necesario / l.o.

Hace poco más de un mes comenzaba un nuevo curso de la Escuela de Segunda Oportunidad de la Asociación Arrabal-AID, si bien sus puertas siguen abiertas para quien se plantee iniciar a través de este modelo pedagógico su proceso de retorno educativo. No hay trámites burocráticos de ingreso y todo resulta muy sencillo para lograr nuestro propósito principal: Prestar el apoyo necesario para que aquellos jóvenes que un día abandonaron vuelvan a estudiar, recuperando la ilusión por superarse académica y socialmente.

El grupo actual está formado por 45 jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años de edad que intentan ahora retomar hábitos de estudio, se esfuerzan en adoptar horarios que creían tener olvidados y se reencuentran con las ganas de aprender y descubrir nuevos conocimientos que en verdad llevan dentro. Para ello disponen de un acompañamiento personalizado y herramientas complementarias tanto a nivel de competencias educativas y laborales como digitales y culturales, todo con el objetivo de finalizar el curso con el título de educación secundaria. Aunque éste no es único fin. En la Escuela de Segunda Oportunidad no sólo ayudamos a conseguir un graduado en ESO, ofrecemos una escucha activa a cada joven que le lleve a explotar todo su potencial, detectando aquello que más le motive, para lo que tiene cualidades y nunca pudo desarrollar, así como a superar situaciones de lo más variadas y, en muchos casos, muy complicadas.

Entre los perfiles más comunes con los que trabajamos, cabe destacar el alumnado que ha sufrido bullying y otras formas de acoso, aquellos padres y madres jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios para poder hacerse cargo de sus pequeños, personas inmigrantes sin estudios homologados en España o jóvenes a los que el sistema educativo ordinario no ha podido dar una respuesta acorde a sus necesidades, por encontrarse barreras físicas o psicológicas. Aquí, en la Asociación Arrabal-AID, encuentran un espacio donde se sienten escuchadas, integradas y vistas.

Una pauta de nuestra labor en pro del retorno educativo es dar siempre respuestas individualizadas, evitando generalizaciones y abriendo puertas en lugar de cerrarlas. Para ello, ofrecemos varias opciones: desde estudiar vía online, con los contenidos que facilitamos y estando siempre en contacto directo con cada joven, para asegurarnos que sus necesidades quedan atendidas; como de forma presencial. En esta última, tenemos la opción de derivar a los y las interesadas a la ESPA (Educación Secundaria Para Adultos), para que puedan cursar allí de forma progresiva a lo largo del curso, o bien se pueden preparar las pruebas libres para obtención de la Educación Secundaria de la Junta de Andalucía en el propio espacio educativo de Arrabal-AID. Es en estas aulas donde el equipo técnico de la entidad se encarga de explicar cada materia a los y las jóvenes, con todo lo necesario para que puedan superar con éxito los exámenes correspondientes.

No hay excusas, hay que dar un paso adelante. Están más que invitados todos aquellos jóvenes que se han sentido abandonados por el sistema, que por alguna causa no pudieron finalizar sus estudios, a que no abandonen su propósito de obtener un título tan fundamental como es la ESO. Impulsamos opciones a su medida para obtenerlo, que seguro generarán nuevas y mejores oportunidades tanto laboral como socialmente. Crecerán por dentro y superarán retos que antes veían imposible.