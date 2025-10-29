Opinión | En corto
Ideas que no merecen respeto
¿Toda opinión es respetable?. Según el pensador Jose Antonio Marina, no: dependerá de su contenido. Algo parecido, respecto de las ideas, solía predicar hace mucho el filósofo Gustavo Bueno. Ahora pasemos al campo de las ideas políticas, donde la multinacional autoritaria se escuda a veces en la respetabilidad de todas las ideas. En estricta democracia no lo son las que mediante degradaciones y desfiguraciones del sistema traten de llevarlo a parodias de democracia de corte autoritario, cesarista o autocrático en las que no se respeten las libertades civiles y los derechos humanos. Por ejemplo, no son respetables sino despreciables las ideas y prácticas de Putin, al que las de Trump o Maduro se acercan peligrosamente. Igual falta de respeto merecen las de quienes los apoyan o los toman de ejemplo. ¡No vamos a esperar para decirlo a que, si triunfan aquí, no nos dejen hacerlo!
