Opinión
Mazón, es el momento de ser valiente
En el funeral de Estado faltaban 237 personas y sobraba una. Al año exacto del 29-O, se abatió sobre Jamaica el huracán Melissa. A diferencia de la dejación de responsabilidades de la Generalitat Valenciana, las autoridades caribeñas emitieron un mensaje de protección a la ciudadanía, bajo la leyenda de "No es el momento de ser valientes". A Carlos Mazón le había llegado en cambio la hora de mostrar un atisbo de valentía, pero la ha desperdiciado. Recibió menos insultos de los que merecía, en ningún momento debió llegar a flote al memorial. Se nota que Feijóo tiene muchos votos que perder.
Mazón no solo ha ensombrecido el funeral, lo ha liquidado. Un pomposo ceremonial con jefes de Estado, del Gobierno y de las Cortes se encaminaba exclusivamente a controlar los daños, ante la presencia indeseada e indeseable del absentista laboral que se tomó vacaciones en el día mas trágico de su comunidad. Y que comenzaba la jornada con otro discurso intolerable, bajo la conclusión de que "debemos reflexionar". Tal vez se refería a haber simultaneado una manifestación masiva en la calle con un festejo taurino en su televisión privada.
Mazón lesiona al Estado, pero no define la actualidad. Por su culpa, el 29-O ya compite favorablemente en atención ciudadana con el 23F y el 11M.
La "comida con la periodista" que le reprochaban las víctimas a gritos tiene más peso que el funeral, porque insulta a una nación entera.
Aunque las víctimas se despedían al grito de "Mazón, te queremos en prisión", es innecesario entretenerse con homicidios imprudentes, denegaciones de auxilio o negligencias. Se trata simplemente de defenderse de la consumación del insulto a la ciudadanía. En su demasiado breve discurso, el Rey pronunciaba un aliviado "gracias por vuestras palabras", dado el comedimiento de las tres portavoces de los fallecidos. Pero el jefe de Estado agregó la exigencia de "seguir analizando las causas de la tragedia", en su mensaje más político a una autonomía desde otro mes de octubre, el de 2017.
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Este es el famoso monumento de Málaga que fue construido por un noble enamorado para pedir perdón: 'Era muy mujeriego
- La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Málaga superará las 2.000 camas de 'flex living' para 2028
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Filou Oostende de la BCL