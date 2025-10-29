Halloween en el Centro de Málaga. / Gregorio Marrero

En un día gris, como adelanto de la semana que sella octubre, tengo un encuentro con unos amigos: Mateo, de origen galés, y Andrés, un escocés de estirpe. En este septenario en el cual nos vemos mixtificados, la tertulia deriva a la introducción de Halloween en España y el apogeo de esta festividad, alentada por la aguzada cultura norteamericana, en las últimas décadas. La organización de eventos temáticos de esta celebración en diferentes lugares alegóricos de Málaga, transforma la ciudad con ornamentaciones, disfraces y fiestas excesivas – en mi opinión- no vinculadas a nuestra tradición local, justificadas si acaso por la internacionalización económica, esto es, una actividad comercial integral. Esta conmemoración concuerda con la noche anterior al Día de Todos los Santos; en este país, una jornada consagrada a los ausentes y a su memoria.

Mateo y Andrés me comentan que Halloween –contracción de All Hallows’Eve, en español ‘víspera de Todos los Santos’- tiene su aparición en una antigua fiesta celta conocida como Samhain, la cual festejaba el final de la cosecha en los anales gaélicos. Los pretéritos gaélicos pensaban que en el 31 de octubre el muro entre el mundo de los vivos y de los muertos se abría para coexistir ambos orbes. A mis contertulios les subrayo que en un pueblo cercano a Málaga, Casabermeja, la Noche de Todos los Santos se celebra de un modo muy singular y con un arraigado rito ‘La Laureña’, donde los niños piden dulces, frutas y productos de temporada llamando a las puertas de las casas cantando. Este ceremonial indaga rescatar una efeméride inherente a nuestro acervo ante actividades importadas. Nos vemos en Casabermeja con ‘Versos para enterrar el verano’.