Dana: las graves cuestiones sin respuesta

Un año después de la DANA, gravísimas preguntas siguen sin respuesta: a) si, como parece, la intensidad y velocidad del fenómeno (cantidad de lluvia caída en una zona en corto tiempo) ha sido determinante de sus terribles efectos; b) si, como parece, esas propiedades del fenómeno carecen de precedentes en los registros disponibles y su factor principal -la rapidez e intensidad- es semejante al de otras «nuevas catástrofes»; c) si, como parece, hay buenas razones para asociar la virulencia sin precedentes del fenómeno con el cambio climático y el raudo recalentamiento del Mediterráneo. Desdichadamente estas preguntas sobre las causas de la DANA, con sus respuestas bien fundadas y las medidas a adoptar para prevenir y afrontar fenómenos semejantes, no parecen interesar a nadie, mientras seguimos encelados en el capítulo responsabilidades. Pero es una grave responsabilidad no hacerlo.