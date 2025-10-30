Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Dana: las graves cuestiones sin respuesta

Un año después de la DANA, gravísimas preguntas siguen sin respuesta: a) si, como parece, la intensidad y velocidad del fenómeno (cantidad de lluvia caída en una zona en corto tiempo) ha sido determinante de sus terribles efectos; b) si, como parece, esas propiedades del fenómeno carecen de precedentes en los registros disponibles y su factor principal -la rapidez e intensidad- es semejante al de otras «nuevas catástrofes»; c) si, como parece, hay buenas razones para asociar la virulencia sin precedentes del fenómeno con el cambio climático y el raudo recalentamiento del Mediterráneo. Desdichadamente estas preguntas sobre las causas de la DANA, con sus respuestas bien fundadas y las medidas a adoptar para prevenir y afrontar fenómenos semejantes, no parecen interesar a nadie, mientras seguimos encelados en el capítulo responsabilidades. Pero es una grave responsabilidad no hacerlo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents