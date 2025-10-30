Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emelina Galarza

Terrorismo patriarcal

Los datos oficiales -que solo tienen en cuenta la violencia de parejas y exparejas-, nos arrojan tres datos estremecedores: desde 2003, 1.325 mujeres han sido asesinadas por hombres

Pulseras contra el maltrato.

Ni exagero al hablar de terrorismo, ni me equivoco en el adjetivo patriarcal. Según la RAE, el terrorismo hace referencia a la violencia para dominar mediante el terror. En el imaginario colectivo español usar el término terrorismo nos remite a ETA y al yihadismo islámico, ya que en ambos casos se han llevado por delante la vida de compatriotas.

Somos menos quienes pensamos en las mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia machista. Sin embargo, los datos son contundentes: esta violencia ha matado a más personas en nuestro país que los otros.

Los datos oficiales -que solo tienen en cuenta la violencia de parejas y exparejas-, nos arrojan tres datos estremecedores: desde 2003, 1.325 mujeres han sido asesinadas por hombres; desde 2013, 63 menores lo han sido por su padre y solo en septiembre de 2025, hay 104.981 mujeres y adolescentes que tienen protección policial del sistema VioGén.

El mismo diccionario señala que patriarcado es el predominio masculino en una sociedad y patriarcal significa que es un poder ejercido de manera autoritaria. ¿Cómo consigue el patriarcado -que no los hombres- que el poder siga siendo masculino? Desde el siglo XV, Maquiavelo mantuvo que había que estar dispuesto a la crueldad para mantenerlo.

En este caso, el terror sexual es el instrumento de socialización que el patriarcado ejerce sobre las mujeres y las niñas para su control. Frases como «ten cuidado», preguntas sobre «cómo ibas vestida» o juicios de valor del tipo «la culpa es tuya porque ya sabes cómo son» limita nuestros movimientos y libertad. Nos hace responsables a las féminas, a todas, sin que se interpele a los varones agresores.

Según un estudio de Sexviol en el que participa la Universidad Complutense de Madrid, solo el 19,1% de los victimarios de agresiones sexuales son desconocidos y las agresiones colectivas, como las manadas, representan tan solo el 2,8% de las sentencias analizadas por dicho estudio. De hecho, en más del 80 % de las agresiones sexuales existía previamente algún tipo de vínculo entre víctima y victimario. Sin embargo, el foco social y comunicativo está en las agresiones ejercidas por extraños a la víctima.

A este caldo de cultivo, debemos sumarle unas políticas públicas, incluso algunas políticas de igualdad y contra la violencia hacia las mujeres que carecen de perspectiva feminista. Un claro ejemplo de ello es la Propuesta de pautas para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de género, que establece como pauta: «Apoyar a las mujeres en la resiliencia y en la recuperación de sus fortalezas y capacidades para que puedan abandonar su posición de víctimas». ¿Es posible pensar que una ley le diga indique que una víctima de ETA o de los atentados de Atocha abandone la posición de víctima?

Ante este terrorismo patriarcal que nos mantiene indefensas, subordinadas y desprotegidas, os recomiendo la lectura Autodefensa feminista. Más allá de aprender a decir no, de Maitena Monroy. Porque esa realidad hay que cambiarla. Nos va literalmente la vida en ello.

