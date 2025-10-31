La locura: entre la fascinación y el miedo

Representación de la obra ‘La piedra de la locura’. / ep

Platón confiesa en su República, haber llegado al convencimiento de que el ser humano posee cuerpo y alma, y que el alma, una sustancia simple e inmaterial encerrada en la prisión corporal, contiene tres partes diferenciadas (racional, irascible y concupiscible). Llega a esta conclusión a través del análisis de ciertos conflictos internos de orden psicológico que podemos experimentar. Así, por ejemplo, alguien puede sentir un deseo irrefrenable de contemplar una pila de cadáveres, como los que acostumbra a dejar sembrados en el campo de batalla la estupidez humana (algo que recuerda a la mirada curiosa de los conductores que frenan peligrosamente para contemplar los efectos sangrientos y los cuerpos desmembrados de un accidente de tráfico o a la devoción de los amantes del género de terror). Nuestro vouyeur del siglo V a C. se disgusta, indigna o encoleriza consigo mismo por la pérfida y morbosa naturaleza de su deseo, según Platón, porque semejante actitud desobedece los dictados de la razón. Es la valentía del alma irascible, el coraje o fortaleza de ánimo, la que permite lograr que apartemos la mirada políticamente incorrecta del alma concupiscible que –como se dice en el Timeo- quedó atada como una bestia salvaje en el bajo vientre y se encuentra separada de la primera, por el muro del diafragma. Freud sabía, como Platón, que nuestras decisiones son el fruto del libre juego de la razón, la voluntad y el deseo. También habría reconocido en el ejemplo platónico anterior, la fascinación y el miedo, atados al bajo vientre por obra y gracia de nuestro emperador contemporáneo: el deseo. Nuestro escenario más cercano siente estas ligaduras concupiscibles en la seducción y el consumo.

Francis Bacon (1561-1626), «el más sabio, inteligente y miserable de los hombres» según Alexander Pope, propuso una gran Restauración (la ‘Instauratio Magna’), con objeto de reconquistar el saber y el poder sobre la naturaleza que habríamos perdido los humanos tras el fatídico pecado original. Y no quiso abandonar este valle de lágrimas sin ver realizado su sueño tecnocientífico, al menos, en alguna rama del saber, con el método inductivo bajo el brazo. Curiosamente, este celo revolucionario llevó a Bacon a la tumba, quien murió en las calles de Londres, tras rellenar de nieve un pollo, con objeto de comprobar los efectos de la refrigeración. ¿Bacon estaba loco o era un aficionado a la estupidez, a pesar del juicio experto de Pope? ¿Tonto o loco? ¿Un iluminado inadaptado? ¿Por qué empleamos la misma palabra para referirnos a estados mentales perturbados, propios de una enfermedad que se escurre con facilidad, o del ‘Asalto a la Razón’ (parafraseando el título de la obra del filósofo marxista húngaro Lukács (1959), donde narra la trayectoria del irracionalismo, desde Schelling a Hitler), que para aludir a estados privilegiados de inspiración y lucidez artística, intelectual y emocional?

En resumen, y como afirma el sociólogo británico Andrew Scull, en su breve pero enjundioso libro ‘La locura: una breve introducción’(2011) «la locura es algo que nos asusta y que nos fascina, algo que obsesiona la imaginación del hombre y cuyos estragos están expuestos a la vista de todos. Es un término, por otro lado, que incomoda a unos y a otros, y un estado alrededor del cual ha crecido toda una industria dedicada a su gestión y su eliminación». La constitución de esta última industria, que involucra a los profesionales de la salud mental y a la industria farmacéutica no es un asunto baladí.

Platón dice en el Fedón (89d) que «lo peor que le puede ocurrir a alguien es que llegue a aborrecer los razonamientos» y, consiguientemente, que se deje llevar por lo que no está, de algún modo, certificado. Como dicen Robe Iniesta e Iñaki Antón en la canción ‘Locura transitoria’ de Extremoduro (2021): «Sufro locura transitoria/bajo a la tierra y cruzo/ la línea divisoria/ que separa, en esta historia/la locura y la razón». Como si la locura fuera siempre sinónimo de desorientación, desorden y confusión y no fuera saludable darse algún paseo que otro por el lado oscuro. En cualquier caso, la aceptación de la locura propia nos aporta ligereza y flexibilidad. No obstante, en otro de sus diálogos, el Fedro (244A), Platón elude la locura ordinaria, la que llevan en los ojos los personajes retratados por el francés Géricault (especialmente las mujeres) en sus últimas obras en plena efervescencia romántica, como un espejo de sufrimiento y orfandad vital. Y nos abre un campo de posibilidades menos dramáticas.

Así lo atestigua el filólogo irlandés E. R. Doods, autor del clásico ‘Los griegos y lo irracional’ (1950), en el que recoge experiencias humanas no compatibles con el reinado de la razón ilustrada y que han sido relegadas al ostracismo, presentes ineludiblemente, como en otras sociedades del momento, también en el pensamiento griego antiguo que tendemos a sacralizar en occidente. Para Platón, el campeón de la racionalidad, la locura puede ser divina y repartir bendiciones. Apolo es el patrón de la locura profética, Dionisio el de la locura ritual o teléstica. Las Musas inspirarán la locura poética. Y Afrodita y Eros se ocuparán de la locura erótica.

Así que, si se sienten portadores de ideas innovadoras para la humanidad del futuro, tanto en el terrero tecnocientífico como en el de las humanidades, exploten su locura, por favor. Apolo les echará una mano, sin duda. Necesitamos también gozar de las obras de artistas y poetas para que den respuesta a las preguntas en las que nos enredamos los filósofos. Las Musas nos tocarán el hombro -o la parte de nuestro cuerpo que les parezca más pertinente- y experimentaremos el rapto de sus vientos y mundos imaginarios (aunque ya sabemos que a Picasso le pillaban siempre trabajando cuando llamaban a su puerta). Algo así les pasaba a los Tequila en ‘Me vuelvo loco’ (1979), tratando de combatir la monotonía, la falta de expectativas vitales y el predominio de la razón instrumental y las consignas utilitarias. Por eso no es de extrañar que la locura nos pueda salvar a través de la creatividad y la expresión de las emociones, como le pasaba al lunático dramaturgo Francisco Nieva: «Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza,/me vuelvo loco y quiero salir/a cantar, a cantar, a cantar...jejiejie/Uouououooo,/ uouououooo/, uouououooo, /uouououooo». Cantar y bailar son dos de los mejores regalos que nos han hecho las Musas. Para tratar el tema de la locura erótica les remito a lo que escribí en este mismo diario a propósito de la canción de Las Grecas ‘Te estoy amando locamente’ (1974) o a los propios Extremoduro: «Ahora que ya no entiendo nada/ y no me funciona un hemisferio/ quiero saber si, entre tus bragas/ está la clave del misterio./ Y entro y rebusco en tu colada/a ver si allí estoy yo/ coño, qué noche tan cerrada/ hay en tu habitación». Afrodita y Eros están muy pendientes de todos estos lances, no desesperen.

Para sincronizarse de modo junguiano con la locura ritual, de la mano de Dionisio, pónganse en contacto casi carnal con los místicos de todo sistema de creencias –y hasta con místicos laicos como Wittgenstein o Spinoza- y, si no temen las presiones de las masas, acudan a los estadios deportivos o a las fiestas que los mexicanos celebran a sus muertos, o imaginen las danzas frenéticas que, con poca ropa y mucho cornezuelo del centeno, hacían los seguidores del Orfismo antiguo, degustando las carnes palpitantes de algunos mamíferos asequibles, o consigan que les inviten a una fiesta como la que rubrica la última película de Kubrick ‘Eyes Wide Shut’ (1999) o la que describe Pablo Tusset en ‘Lo mejor que le puede pasar a un cruasán’ (2001), aunque es probable que suden demasiado en el empeño. «Qué paranoia a mi me ha dao/ con ese guapo moreno/ que sus besos consiguieron/darme con la luna llena», cantaban Las Chuches en 2023. Habrá que seguir practicando para lograr efectos tan notables desde el cese de la carrera espacial, con la colaboración de Dionisio.

¿Fascinación? ¿miedo? ¿culto a la seducción? ¿sacralización del consumo? ¿el negocio como forma de vida? Hay muchos conceptos enredados en la conceptualización de la locura en los tiempos que corren. Puede que no podamos superar los envites que nos llevan de la Diosa Razón a la Sinrazón y viceversa, de la cordura a la locura y vuelta. Puede que incluso los papeles sean intercambiables, como nos sugiere la canción de The Beatles, ‘The Fool on the Hill’ (1967). Desde la inacción tan presente en el pensamiento oriental un hombre solitario tiene la facultad de ver las cosas de otra manera, de adoptar un punto de vista singular, alejado de la respiración de la masa, simplemente contemplando el atardecer y el giro del planeta. ¿Quién es el loco? ¿Quién es aquí el tonto?