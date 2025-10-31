Freddy visitará Málaga este viernes. / ÁLEX ZEA

Esta noche desfilará por nuestra ciudad, como viene ocurriendo los últimos años, un rebaño de personas ataviadas con disfraces de motivos que se sitúan entre lo tétrico y lo festivo, luciendo maquillajes dominados por la sangre, las ojeras y la palidez cutánea: son los muertos de Halloween.

En capitalista respuesta a esta tendencia, los bares serán decorados con imitaciones de telarañas y calabazas, y ofrecerán cócteles rojizos a base de licores de granadina de dudosa procedencia. Hemos de reconocer los más clásicos que esta batalla la ha perdido el Día de Todos los Santos por goleada y con motivos: salir de fiesta gana de calle a visitar Parcemasa con la familia.

Pero no puedo contenerme una reflexión: también podríamos haber evolucionado la forma de recordar a los que ya no están sin sucumbir gratuitamente a una festividad americana absolutamente artificial para nosotros.

Sería natural que la tradición pasara de ir al cementerio a celebrar una comida en familia en recuerdo de los que, pese a no querer, se fueron. O que los amigos salieran a tomar algo recordando a quienes nunca debieron faltar esta noche. Pero creo que la implantación de Halloween no es una evolución natural, sino que es la asunción del enemigo, que diría Silvio Rodríguez: el servilismo cultural ante el Imperio. Pues yo qué sé. Por lo pronto, yo saldré esta noche a recordarme que seguir siendo fiel a los principios que me inculcaron es el mejor homenaje que en un día como hoy puedo hacer a mi tío Juan, mi abuela Encarna, mi abuelo Pepe, mi tía Isabel y un lamentable y creciente etcétera. Y sin disfrazarme, que para eso ya está febrero.