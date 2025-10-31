Opinión | Málaga de un vistazo
Los muertos de Halloween
Los bares serán decorados con imitaciones de telarañas y calabazas, y ofrecerán cócteles rojizos a base de licores de granadina de dudosa procedencia
Esta noche desfilará por nuestra ciudad, como viene ocurriendo los últimos años, un rebaño de personas ataviadas con disfraces de motivos que se sitúan entre lo tétrico y lo festivo, luciendo maquillajes dominados por la sangre, las ojeras y la palidez cutánea: son los muertos de Halloween.
En capitalista respuesta a esta tendencia, los bares serán decorados con imitaciones de telarañas y calabazas, y ofrecerán cócteles rojizos a base de licores de granadina de dudosa procedencia. Hemos de reconocer los más clásicos que esta batalla la ha perdido el Día de Todos los Santos por goleada y con motivos: salir de fiesta gana de calle a visitar Parcemasa con la familia.
Pero no puedo contenerme una reflexión: también podríamos haber evolucionado la forma de recordar a los que ya no están sin sucumbir gratuitamente a una festividad americana absolutamente artificial para nosotros.
Sería natural que la tradición pasara de ir al cementerio a celebrar una comida en familia en recuerdo de los que, pese a no querer, se fueron. O que los amigos salieran a tomar algo recordando a quienes nunca debieron faltar esta noche. Pero creo que la implantación de Halloween no es una evolución natural, sino que es la asunción del enemigo, que diría Silvio Rodríguez: el servilismo cultural ante el Imperio. Pues yo qué sé. Por lo pronto, yo saldré esta noche a recordarme que seguir siendo fiel a los principios que me inculcaron es el mejor homenaje que en un día como hoy puedo hacer a mi tío Juan, mi abuela Encarna, mi abuelo Pepe, mi tía Isabel y un lamentable y creciente etcétera. Y sin disfrazarme, que para eso ya está febrero.
