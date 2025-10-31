Opinión | En corto
«Narcolanchas»
Mientras la USA de Trump sigue destruyendo desde el aire lanchas ocupadas por seres humanos que «casualmente» navegan en el entorno de países objeto de su acoso, con el pretexto de ser utilizadas por narcotraficantes, pocas voces se alzan denunciando el crimen. Porque de un crimen se trata aunque los muertos sean «narcos», pues lo son siempre, a la luz de las leyes de cualquier país civilizado, las llamadas «ejecuciones extrajudiciales», llevadas a cabo sin código penal que tipifique conductas y penas, sin proceso, sin derecho de defensa, sin tribunales que decidan, sin recurso ante las decisiones. Tampoco hay constancia objetiva de que todos los «narcos» asesinados lo sean realmente, habiendo razones para ponerse en lo peor visto el escaso valor de la verdad para el actual emperador del mundo. Por más que aguzo el oído no me llega el clamor de protesta de los juristas.
