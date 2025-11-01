El fantasma del pasado

Sobrevuela el fantasma de la Segunda Guerra Mundial. / l.o.

Hoy vuelven a aflorar los aduladores de aquellos dictadores que asolaron el mundo el pasado siglo. Piden mirar hacia adelante, pretendiendo pasar página y olvidar lo sucedido, tergiversando los hechos, mientras intentan sembrar y cultivar la semilla de aquellas ideas que nos llevaron a la hecatombe. Es bueno pararse a recordar para tomar conciencia del peligro, para evitar que vuelva a suceder aquel desastre que costó al mundo 60 millones vidas, para que tomen conciencia las nuevas generaciones que son el relevo social y la previsible carne de cañón, si se da pie a ello.

Por tanto, hemos de estar alerta para evitar la confrontación irracional entre los hombres y mujeres de este mundo, para reivindicar el uso de la palabra como instrumento de resolución de problemas y la libertad responsable de todos y cada uno de los ciudadanos del orbe, para apagar el odio, para andar nuestro camino cogidos de la mano a caballo del verbo y la esperanza.

El fantasma de la Segunda Guerra Mundial

Hace casi un siglo, en determinadas zonas de este mundo, se creó un ignominioso monstruo que se fue imponiendo con malas artes. Era intolerante, prepotente y provocador, de ideas fijas, donde el dogma elimina el pensamiento libre. Se sentía con el poder de someter a los otros pueblos de inferior raza, según ellos, que incluía a los desarrapados y miserables marginados por la historia y el sistema.

Poco a poco fue ‘comiendo el coco’ a los cándidos ciudadanos, sembrando entre ellos sentimientos e ilusiones irracionales, desde un nacionalsocialismo egocéntrico, alimentado por el odio y estructurado en torno a la figura de un Mesías, un líder todopoderoso al que había que obedecer sobre todas las cosas, jurando cumplir sus órdenes hasta la muerte, sin rechistar ni cuestionarlas.

El pueblo cayó en la trampa, como había caído en otros momentos de la historia. Los ciudadanos, por convicción, miedo, dejación o seguir el camino de Vicente, yendo donde va la gente, renunciaron a su libre pensamiento para seguir el sendero marcado por su ‘führer’. Dejaron, en parte, de ser seres pensantes para convertirse en seres obedientes, sumisos y gregarios como borregos de un rebaño.

Su inteligencia la pusieron al servicio del falaz supremacismo de su raza, hasta convencerse de que había que conquistar el mundo e imponer el dominio de esa raza superior, que ejercería el mando supremo desde su sistema de poder despectivo y endiosado. Serían el padre protector y, a la vez, crítico con las inferiores razas, arrogándose el derecho a reprimirlas para educarlas en el marco de la nueva era, donde ellos decidirían todo, incluso quién y cómo vive en función de su pureza de raza y su obediencia. Gestionarían el futuro en nombre de la nueva civilización. Tal vez habría que destruir la existente para facilitar la construcción de la otra desde la nada. A ello se pusieron. Fueron alienando al pueblo. Señalaron claramente al enemigo, a quienes había que eliminar, destruir o vencer.

El dogmatismo del pensamiento único

Todos estaban equivocados menos ellos, todos eran traidores a la patria menos ellos, todos iban en ‘contradirección’ menos ellos que velaban por el interés de su pueblo. Tras desarrollar un inmenso poderío militar, en septiembre de 1939, traspasaron la línea roja de la frontera polaca con la pretensión de derrotar y eliminar al potencial enemigo, con la benevolencia del otro gran dictador ruso, con quien firmó un acuerdo de no agresión por 10 años, en el pacto Ribbentrop-Molotov. Desde este momento empezaron a extenderse ejerciendo la rapiña de las tierras conquistadas, a la par que eliminaban sin piedad a quienes eran la escoria para ellos. La gente enardecida de pasión y de gloria brincaba de alegría ante las conquistas, que reafirmaban su supremacía, y se lanzaron locamente, gritando y saludando con ardor guerrero al incuestionable líder que los llevaría a la gloriosa victoria final, sin pensar en la sangre derramada por su pérfido propósito. La nación, que diera al mundo grandes cerebros, científicos, filósofos y pensadores de trascendencia universal, acabó sometida a un demagogo cabo frustrado de la primera guerra mundial... ¡vaya paradoja!

Dejaron de ser ellos para ser parte de un aparato donde ejercían de eslabón de la cadena que eliminaba la libertad de los demás sacrificando, también, la propia. Aquel hermanamiento de un grupo egoísta, con su entrega a la causa, convirtió al ser humano en inhumano perdiendo los valores que determinan esa humanidad.

El horror de la guerra

Durante cinco años se sembró de sangre y muerte, de destrucción y terror, los campos de la tierra. Poco a poco, con los años y el transcurrir de la guerra, algunos, se fueron percatando del error; la gloria y el entusiasmo inicial se convirtió en sufrimiento y miseria, en muerte y desolación. Decenas de millones de muertos alimentaban la máquina imparable de la contienda. Mayores, mujeres y niños sucumbían amargamente ante los avatares que la confrontación les traía; los soberbios jóvenes, cargados de vitalidad, que otrora saludaran con su brazo en alto en acto de obediencia al líder hasta la muerte, fueron cayendo de forma pavorosa y con ellos, murió su soberbia y orgullo.

El juramento de ‘obediencia debida al führer’ los amarraba, mientras este, encerrado en su bunker, se entregaba a su locura negando la evidente derrota y permitiendo que, desde el este, avanzaran hordas clamando venganza por el sufrimiento que se les infligiera a ellos previamente… destrucción, muerte, violación, rapiña y humillación conformaban el desagravio del ejército rojo. Por el oeste los bombardeos asolaban las ciudades causando daños irreparables y miles de muertes inocentes. La pinza se cerraba y aquella nación orgullosa de su supremacismo era aniquilada junto a sus aliados, humillada y amputada su idea de raza superior.

¿La sociedad tiene memoria histórica?

Pero ahora, después de todo ello, con los testimonios históricos que lo avalan, uno se pregunta si la sociedad tiene memoria. Si el sufrimiento y el drama vividos por esa generación pueden inmunizar a las generaciones venideras (en el caso de España ese sufrimiento se infringió antes, con la guerra civil, y se mantuvo durante cuarenta años). Lamentablemente, creo que no. Cada generación mantiene una débil memoria del ayer, donde se diluyen los recuerdos de la dramática historia vivida por la generación anterior. Tal vez esta civilización, donde la manipulación lo ha tergiversado todo, dándole un carácter banal al pasado, hace que la juventud no le otorgue el valor real a lo ocurrido. En ese caso, serán presa fácil para volver a caer en los mismos errores. Sería bueno que a todos aquellos ‘heroicos guerreros’ se les convirtiera en villanos, en favor de la concordia.

¿Habremos perdido la conciencia? Nuestra frialdad ante el sufrimiento ajeno, nuestra indolencia para la gestión pacífica de los conflictos, nuestra oposición a resecar viejas heridas, nuestra connivencia con el odio y la confrontación, o nuestra falta de sensibilidad ante la destrucción y muerte que conlleva el conflicto; en suma, nuestra carencia de espíritu crítico para valorar la historia, sus dramas y consecuencias, nos deja en disposición de volver a tropezar con la misma piedra. Nuestro sistema educativo sigue siendo ineficaz para formar a los ciudadanos en la democracia.

Hay que rechazar ese pasado

No me dejaré arrastrar por cantos de sirena, porque si lo hago, posiblemente caiga en servir a los intereses de otro, amarrado como un eslabón más de la cadena…

Mi reflexión, por tanto, va contra toda imposición de la idea única, contra quien pretenda someter al ser humano para sus propios fines, arrebatándole el derecho a ejercer su responsable libertad. Va contra los pájaros de mal agüero, los falsos profetas, los intoxicadores mentales, los ideólogos de tres al cuarto, los pseudointelectuales que, a caballo de las redes, confunden y manipulan a la gente ofreciendo nuevas eras diluidas en la falaz penumbra de la nada o, en todo caso, lo que es aún peor, en el dogma político y religioso del pasado. En suma, contra el adoctrinamiento para la sumisión y el acatamiento irracional y contra todos aquellos que anteponen los intereses de grupo a los intereses generales de la ciudadanía y en lugar de potenciar el desarrollo, el bienestar y la felicidad de la gente, pretenden amarrarlos al mercado en una alienación carente de principios y valores, en el que prima el egoísmo, donde siempre gana el que más tiene… y pierde, como estamos viendo, el que tiene menos.