La paradoja de Popper

Un grupos de ultras. / Ivan Urquizar

Un chaval venido arriba en coscoletas y escoltado ha aprovechado su paguita de EDATV, un pseudomedio de comunicación financiado con cientos de miles de euros de erario público dados por PP y VOX desde los gobiernos Madrid, Castilla-León, Murcia y Aragón, para pasearse con un megáfono por las afueras de nuestras universidades con la bandera de todos ensuciada con la de la dictadura. Esta la portaba una turba juvenil que, mientras hacía el saludo fascista ante la impasividad de la Policía Nacional, gritaba «Arriba España» y «Viva Franco».

¿Cómo puede permitirse que se realicen apologías y enaltecimientos de la dictadura sin respuesta policial ni consecuencias? ¡Y luego dicen que viven en una dictadura! Mientras tanto, a solo dos kilómetros, todavía más de 5.000 cuerpos esperan a ser identificados en fosas del cementerio de San Rafael.

Y además, lo hacen clamando por su libertad de expresión, haciendo apología precisamente de cuando no la había. El triple salto con tirabuzón de la «paradoja de la tolerancia» que definió Karl Popper en 1945, porque esto no tiene nada de inédito. Para protegerse, una sociedad tolerante debe ser intolerante con quienes amenazan los principios de la tolerancia, lo que significa que no tolerar a los intolerantes es, en sí mismo, un acto de tolerancia.

Siempre han existido quienes, cobijados en su libertad, aspiran a lo contrario, o más bien, a la libertad, sí, pero de los suyos. Y mientras, en este bosque de bulos y bots, nosotros, los árboles, decidimos si votar o no por el hacha, porque al ser su mango de madera, creemos que es de los nuestros.