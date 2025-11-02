Una comedia si no fuera tragedia

Tengo que reconocerlo, pero Marisú me enterneció pidiendo el respeto del PP a Bildu (Mertxe Aizpurúa, que desde Gara señalaba periodistas como objetivos), y me acordé entonces de Blas de Lezo, la patria no se pierde por enemigos en la frontera sino por aquellos que desde dentro ya no quieren defenderla. Eso sí, no creo que Juanma vaya a usar en campaña este lance contra la candidata, y es que el merengue es su dulce favorito, aunque quizá pruebe el acíbar y le guste más, quién sabe.

Me pasa lo mismo con Mikel Antza, el que fuera jefe de ETA, que ahora es presentador de un programa de radio de la Iglesia vasca. Ya se sabe que la Iglesia acoge a las ovejas descarriadas (Lucas 15: 4-7). Nosotros somos las otras noventa y nueve (ovejas).

Pero estábamos debatiendo de la ensshittification, nada menos. El año pasado, el diccionario Macquarie, el más antiguo de Australia, reconoció el término como la palabra que mejor definía el deterioro del estado mental o intelectual causado por el consumo excesivo de contenido trivial, y desde entonces el palabro aparece en numerosos titulares, «la era de la mierdificación», dice The New Yorker, «la mierdificación lo está invadiendo todo», alerta Financial Times, y así, y estoy de acuerdo.

Después hay quienes no ayudan, porque resulta que tres de los cuatro hombres detenidos por la violación grupal y simultánea de una universitaria en Pamplona la pasada semana están en España de manera irregular y todos ellos son de origen magrebí y tienen abiertos los correspondientes expedientes de expulsión a sus países, entonces así no se puede jugar el partido.

Después están los de Vox, que no se levantan del escaño a aplaudir a María Corina porque se había ido el jefe y no había órdenes, y sin órdenes no se hace nada, joder, cuántas veces tengo que decirlo. La libertad personal y el criterio propio son pequeñoburgueses, que también diría un comunista.

Pero lo que seduce de verdad es la comedia con China, sino fuera una tragedia, por supuesto, que se lo pregunten a José Luis Rodríguez Zapatero, el gran lobista, y a sus hijas, al frente de la agencia de publicidad What the Fab, que contrataron con Huawei en 2021 y ahora pasa lo que pasa con las sospechas de espionaje de esta para el gobierno de Xi Jinping, y recuerda uno que fue el mismo Partido de la hambruna del Gran Salto Adelante, con decenas de millones de muertos, y la Revolución Cultural con asesinatos por doquier, y Tiananmén en 1989, cientos sino miles de acampados muertos, y los campos de detención y reeducación en Xinjiang, o el aplastamiento de la disidencia en Hong Kong bajo la Ley de Seguridad Nacional, y esas cosas del comunismo. Por eso, hay que diversificar la cartera de clientes y José Luis transacciona también con Nicolás Maduro Moros, un esforzado luchador por la libertad, no se insistirá bastante.

Las anteriores son razones más que suficientes para almorzar en Entremuros, en el Vincci Posada del Patio, muy bien, por cierto. En los entrantes tocamos la prevaricación por omisión, figura italiana que los tribunales han avalado y que aquí debería aplicarse, por ejemplo con los Presupuestos, como dice Trillo, ahora resucitado. Ya en los postres, que yo mudo por un café solo, hablamos de los descubrimientos que nos depara Isla Negra -residencia chilena de Pablo Neruda cuando falleció en 1973- en calle Álamos, donde encuentro obra gráfica de Chema Cobos, y hasta de Dalí, de la deliciosa Divina Comedia. ¡Ay, Beatriz! Y de un santo pecador, Martin Scorsese, la serie documental de Rebecca Miller, sobre el infierno de las drogas del cineasta.

Pero la semana terminó mal, porque el sábado 25 se nos fue otro José Luis, Santos Arrebola, amigo del alma y catedrático de Marketing en Económicas durante tantos años, aunque pudo conocer a su nieta, prácticamente recién nacida, cuánta memoria atrás y cuánta vida por delante. Descansa en Paz. Samuel Ha Naguid (Córdoba, 993 – Granada, 1056) había dejado dicho:

El hombre corre hacia la tumba.

Y los ríos se precipitan al fondo del mar.

El fin de todo lo vivo es su muerte,

y el palacio, con el tiempo, en ruinas se convierte.

Nada es más lejano que el día que se ha ido,

y nada está más cerca que el día por venir,

y ambos están muy, muy lejos

del hombre escondido en el corazón de la tumba.