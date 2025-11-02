¡Déjame en paz, I.A!

Casi nadie niega ya que la inteligencia artificial librará al humano de trabajos innecesarios, impulsará un nuevo despliegue de la economía y nos hará a todos más cómoda la vida. En cambio el argumento de que no hay destreza sin aprendizaje y esfuerzo, por lo cual el pensamiento útil irá quedando anquilosado, luego se atrofiará poco a poco, hasta desaparecer esa función del cerebro, tiene escaso predicamento. Vale, la I.A. estará cada día más presente en todo y nos irá cercando, asumámoslo. Pero una cosa es el cerco y otra el acoso. En cuanto por descuido se nos escapa un «acepto» la I.A. se mete a mangonearnos las aplicaciones del móvil, aparece en un faldón ofreciendo sus servicios o, si alguien quiere saber algo, se pone a darle explicaciones nacidas de su mente, aún algo naïf. El título de este billete, acompañado de una palabra malsonante, es el basso continuo de mi escritorio.