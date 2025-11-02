María Victoria Atencia: la eternidad de lo esencial | LA OPINIÓN

Hay noticias que parecen poner orden en el mundo, como si de pronto todo lo que anda extraviado encontrara una razón de equilibrio. Que a María Victoria Atencia le hayan concedido el Premio Nacional de las Letras Españolas es una de ellas. No porque ella lo necesitara, sino porque lo necesitábamos los demás: Málaga, la poesía, la decencia cultural y esa parte de España que aún cree que la belleza y la hondura son virtudes civilizadas.

Por ello escribo hoy. Y por ella escribo hoy. Y lo hago de la manera más pausada que encuentro. Intentando no meter la pata con ninguna palabra y cuidando, en la medida de lo posible, mi vocabulario. Porque escribir de ella tendría que considerarse como un verdadero privilegio.

Y este premio no la eleva; simplemente reconoce, con la tardía cortesía de las instituciones, algo que ya sabíamos desde hace décadas: que en María Victoria Atencia habita una forma de verdad.

Su obra ha sido siempre una conversación silenciosa entre lo cotidiano y lo eterno, entre el rumor del mar y la conciencia de la fugacidad. Su palabra, precisa y delicada, nunca ha necesitado alzar la voz para hacerse escuchar. En su verso hay una ética de la contención, una religiosidad de la mirada, una sabiduría discreta que tanto escasea en estos tiempos de griterío. Y, sin embargo, en esa voz baja cabe el mundo entero.

Atencia pertenece a esa generación de mujeres valientes que, en la segunda mitad del siglo XX, hicieron de la cultura una forma de resistencia. Lo hizo sin estridencias, con la natural elegancia de quien entiende la literatura como una prolongación de la vida interior. En una época en la que lo femenino era relegado, ella encontró en la poesía no un altavoz, sino una habitación propia donde el silencio se volvía fértil. Y desde esa intimidad, construyó un universo.

Su trayectoria es, además, un regalo compartido con Málaga. Porque hay algo en su obra que pertenece a esta ciudad tanto como la brisa del puerto o el olor a jazmín de las noches de verano. María Victoria Atencia es una de esas presencias que hacen ciudad, que definen una identidad cultural no por el ruido de los eventos, sino por la quietud de lo permanente. Mientras la sociedad se distrae con lo efímero, ella sigue ahí, observando el mundo con la serenidad de quien sabe que la poesía no necesita apuros.

A veces basta con pensar en ella para recordar que Málaga ha sido cuna de poetas que no se conformaron con el resplandor fácil, sino que buscaron la claridad interior. Su Epitafio para una muchacha, ese poema inscrito en el Cementerio Inglés, es ya una geografía espiritual de la ciudad, un rincón de eternidad donde se cruzan la vida, la muerte y la memoria. Su presencia en aquel patio singular resume una manera de estar en el mundo: humilde, honda y luminosa.

Cuando uno la imagina —tranquila, observando desde su casa de La Malagueta cómo el sol se rinde cada tarde sobre el mar—, comprende que hay una justicia natural en este reconocimiento. Porque Atencia no es solo una poeta admirable: es también un símbolo de dignidad cultural, una mujer que ha sabido vivir fiel a sus principios estéticos y humanos, sin claudicar ante la frivolidad ni el espectáculo que incluso desde dentro de las más altas esferas culturales del país florecen de cuando en cuando.

Y ahí reside quizá su mayor enseñanza: en una época marcada por la banalidad, por lo inmediato y lo vacuo, María Victoria Atencia nos recuerda con su legado intelectual que pensar, sentir y escribir con hondura todavía importa. Que la belleza, la lentitud y la palabra meditada siguen siendo actos de resistencia. En un mundo que confunde fama con valor, ella demuestra que el prestigio verdadero solo lo otorgan el tiempo y la coherencia.

Es, además, motivo de orgullo para todos los malagueños saber que una de las grandes voces de la lengua española sigue habitando entre nosotros. Que su vida, tan unida a los paisajes y a la gente de esta tierra, forma parte ya de nuestro patrimonio más íntimo. Porque hay algo profundamente conmovedor en saber que la autora de Las contemplaciones o Marta & María sigue viendo la ciudad como siempre lo hizo: desde la gratitud, desde la ternura y desde la lucidez.

No abundan en nuestros días figuras como la suya. En una sociedad que premia lo inmediato y desprecia lo esencial, que confunde notoriedad con mérito, María Victoria Atencia representa justo lo contrario: la constancia, la discreción y la excelencia callada. Y por eso, cuando la cultura parece diluirse entre la superficialidad y el ruido, su nombre suena como una campana antigua que devuelve sentido al silencio.

Quienes la conocen bien saben que a su alrededor solo hay gente buena, responsable y sabia. Y no es casual. Los espíritus nobles atraen nobleza. Quienes la acompañan en su día a día saben que cuidan de un tesoro, de un legado que pertenece no solo a Málaga, sino a todos los que amamos la palabra bien dicha y el pensamiento profundo. En ella se cruzan la mujer, la poeta y la ciudad: tres formas distintas de entender la permanencia.

Por eso este premio, más que un reconocimiento, es una celebración compartida. Es la confirmación de que todavía hay lugar para la poesía, para la inteligencia y para la bondad. Que en medio del ruido aún existen voces que nos reconcilian con lo humano. Y que Málaga, que a veces olvida lo mejor de sí misma, puede mirar a María Victoria Atencia y reconocerse en su ejemplo.

Ella seguirá ahí, con su mirada serena y su voz intacta, viendo atardecer desde La Malagueta mientras la ciudad, sin saberlo, se vuelve un poco más sabia cada vez que alguien la lee. Porque Atencia no solo escribió versos: escribió una forma de estar en el mundo. Y eso, en los tiempos que corren, sí que es un milagro.

Viva Málaga.