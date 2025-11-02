Memorias, cretinos y poetas

María Victoria Atencia, en una imagen de archivo. / GREGORIO MARRERO

Lunes. Juan Carlos de Borbón quiere reinar sobre nuestra memoria. Ha publicado un libro. Se acuerda uno del célebre inicio de una mordaz crítica teatral: «Fulanito ha estrenado una comedia...¡Por qué!». Juan Carlos ha publicado un libro. Por qué. Seguramente para ajustar cuentas, no serán las suyas, confiesa que trincó cien kilos de los árabes, pero es tarde. Nosotros ya las hemos ajustado. Un libro. Para incrementar su patrimonio, tal vez. Para optar al Planeta no, dado que no es empleado de Atresmedia y sí de los reyezuelos del Golfo. A nadie le importa que este hombre publique algo pero sí nos importa qué opina de Letizia o de su hijo. Con una entrevista en lo de Herrera habría bastado. Dice que quiere volver a su tierra. Salvo la reina, parece que nada se lo impide. Aquí no tiene causas pendientes si exceptuamos el delito de defraudar no tomado como defraudar al fisco, si no defraudar a los españoles, que lo tenían por un rey modélico y ha resultado ser, digamos, un piernas.

Martes. Veo unos cuantos capítulos de Animal. Luis Zahera hace de veterinario en la Galicia rural. Buenos paisajes. Tópicos. Serie algo tonta pero entretenida. Pero Zahera es Zahera, todo el mecanismo de la serie está a su servicio. Grandísimo actor. Aunque no había por qué insistir tanto en su look desmañado. Parece desaseado también. Al principio creí que me iba a recordar a Doctor en Alaska. Nada. La que promete es Entrepreneur, de los Pantomima Full. Cada vez que veo a Zahera me acuerdo de Luis Manquiña, otro actor. No tienen nada que ver, si acaso que los dos son gallegos. A Manquiña me lo encontré cuando hacía el Camino de Santiago. Yo, no Manquiña. Estaba bajando del monte de O gozo, llegando ya a Santiago, con mi tendinitis, mi mochila y mi caraja cuando me crucé con él. No me dio tiempo a reaccionar. Iba vestido de negro y con una muchacha. Incrédulo, me di la vuelta pero me dio cosa ya decirle algo. Cuando alcancé a mis compañeros y les conté lo sucedido me recriminaron ampliamente el no haberlo parado. Somos muy fan de Airbag y de otras películas en las que intervino. Hay incluso un pequeño diálogo manquiñano que solemos reproducir a veces. Me di al ribeiro. Dormí con los pies ardiendo, la panza llena de pulpo, la rodilla hecha papilla y soñando con Manquiña, que también salió en alguna de Torrente.

A veces las series se le acumulan a uno como si fueran una obligación. Verás tú que cualquier día me hago una lista con todas las que tengo pendientes y... abro un libro y la uso de marcapáginas.

Miércoles. Tertulia en Canal Sur Radio con Alberto García Reyes, director de ABC de Sevila e Inma León, de El Español. Le arreamos a Mazón. Tipejo. Arrear a Mazón es ya un deber ético. Se me ocurre acuñar ‘mazonería’ pero me lo callo, a lo mejor en la radio no se iba a entender bien. Mazón es una indignidad y los que lo defienden (¿hay alguien?) son los mazones, una suerte de sociedad secreta nada secreta y cutre de aferrantes al sillón.

Jueves. Premio Nacional para María Victoria Atencia, malagueña universal de verso limpio y trayectoria riquísima. Pianista, aviadora, lectora. Perteneciente a una interesante saga malaguña algo kennediana y cofrade con algunos de cuyos miembros he tenido trato frecuente. Atencia es de la generación de los cincuenta, aunque fue por libre. Leo textos de urgencia sobre ella en los periódicos. Y ahí se nota qué diarios tienen músculo y plumas y recursos para explicar a una poeta y cuales tienen que conformarse con un aséptico o congelado teletipo de agencia. Y encima querrán tener audiencia y prestigio. Releo ‘Godiva en blue jeans’. «Y luego, de vuelta del mercado, repartiré en la casa amor y pan y fruta».

Viernes. Se acerca la Navidad. Yo es que no sé esa manía que tiene la gente de no mandar un jamón. Mi empresa no da ni cesta. Qué dóciles somos.