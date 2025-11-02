Rusia anuncia un nuevo misil de largo alcance pero ¿toma en serio Occiente su capacidad de disuasión?

Rusia cuenta ya con un nuevo y poderoso misil de largo alcance, capaz de recorridos superiores a los 14.000 kilómetros, pero algunos se preguntan si Occidente se toma en serio el poder de disuasión del país con el mayor arsenal nuclear del planeta.

Según anunció este fin de semana Vladimir Putin, en presencia de su Estado Mayor, el nuevo misil, llamado Burevestnik, dotado de un motor nuclear, estuvo quince horas en el aire, realizando maniobras tanto horizontales como verticales y es capaz de sortear todo tipo de sistemas de defensa. Nadie tiene de momento algo así.

El Burevestnik se suma al misil hipersónico Oreshnik, que fue lanzado por primera vez hace un año contra una instalación industrial ucraniana en respuesta a un ataque de Kiev con misiles británicos, arma que Rusia no ha vuelto a utilizar desde entonces.

Algunos analistas impacientes, entre ellos Gilbert Doctorow, que sigue muy de cerca tanto la política y como a los medios rusos, critican abiertamente la contención que ha mostrado hasta ahora Putin frente a la continua escalada retórica de Occidente y afirman que Bruselas y Washington no parecen tomarle en serio.

Doctorow calificó de error que el Kremlin enviase, por ejemplo, a Washington al hombre de negocios Kirill Dmitriev para tratar de la apertura un posible túnel que uniese a Alaska con Rusia a través del estrecho de Bering sólo un día después de que Donald Trump anunciase la aplicación de duras sanciones a las dos principales empresas del sector petrolero ruso.

Doctorow habló de intentos inútiles de «apaciguamiento» del errático presidente estadounidense por parte de Putin, que hacen dudar además a los halcones a ambos lados del Atlántico de que el Kremlin vaya a cumplir algún día sus amenazas.

Ese analista estadounidense, que vive en Bruselas, pero está estos días en San Petersburgo, explicó que si no toma medidas contundentes, para hacer ver a Occidente que habla en serio, la guerra puede prolongarse tres años más como mínimo y terminar causando un daño económico a Rusia por más que lo niegue Putin.

¿Para qué esperar hasta entonces cuando los gobiernos europeos han anunciado que quieren preparar mientras tanto a sus países para una posible guerra con Rusia que parecen considerar inevitable? ¿Por qué no actuar ahora?

Doctorow afirmó que lo mejor que podría hacer Putin, si es que quiere que se tome en serio el poder de disuasión de su país, es lanzar un ataque con sus oreshniks directamente contra la capital ucraniana, un ataque destinado únicamente a decapitar al Gobierno de Zelenski.

Doctorow negó que estuviese abogando por una guerra directa con la OTAN, que podría llevar a una hecatombe nuclear de consecuencias incalculables, sino que el ataque que propone debería limitarse a Kiev.

Otros expertos como el ex inspector de armas de la ONU Scott Ritter afirman, sin embargo, que Rusia no deja de avanzar en el terreno de batalla, y así sus tropas han rodeado últimamente a diez mil soldados ucranianos en torno a dos ciudades tan importantes geoestratégicamente como Pokrovsk y Kupiansk.

El problema, explican, son las mentiras que cuentan sobre la evolución del conflicto y el número de muertos a uno y otro lado tanto el propio Zelenski como los halcones que rodean a Trump y dirigentes europeos como el premier británico, el canciller alemán y el presidente francés.