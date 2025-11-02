Sibelius y Grieg en el tercer abono de temporada Málaga. 30-10-2025. Teatro Cervantes. Solista: Ole Edvard Antonsen.

Dirección: Rune Bergmann.

Programa: Finlandia, Op. 26, de J. Sibelius; Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol Mayor, Hob. Valle:1, de J. Haydn; Concierto para trompeta y orquesta en Re Mayor, de G. Tartini y Peer Gynt, Primera Suite, Op. 46 y Segunda Suite, Op. 55, de E. Grieg.

El último abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga tuvo como protagonista las escuelas tardorománticas de la Europa del norte -Finlandia y Noruega- con Haydn y Tartini en el corazón del programa de la mano de la batuta invitada del maestro Rune Bergmann y la trompeta solista del también noruego Ole Edvard Antonsen. Concierto, al menos en el papel, atractivo de aire desenfadado en la segunda parte y de resultado en conjunto superficial teniendo en cuenta el amplio catálogo de las escuelas del norte que hubieran preferido un grado más de ambición para los oyentes.

Escrita a finales del siglo diecinueve Finlandia o Finlandia despierta, es una página de marcado carácter nacionalista y reivindicativo en cuya estructura el maestro R. Bergmann subrayó la densidad orquestal del conjunto equilibrando el decisivo papel de metales y maderas cuyo resultado fue una emisión compacta y proyectada sobre la base de un control dinámico que el maestro Bergmann obtuvo de las secciones de la Filarmónica. En el ánimo de la partitura destacó el intento de trasladar la importante carga emocional que atesora el pentagrama evitando la rigidez de una simple marcha o la grandilocuencia. Versión contenida y bien dosificada que habla de un Sibelius plenamente consciente del color orquestal.

En 1796 coincidiendo con el perfeccionamiento de la Trompeta de pistones ideada por A. Weidinger, J. Haydn consciente de la importancia de este nuevo instrumento que permitía tocar cromáticamente en todos los registros escribe esta página de claro corte clasicista aunque inspirado en los maestros italianos y la fórmula A-B-A que permite establecer contraste entre los tiempos que estructuran la página. Lectura convincente la ofrecida por el maestro O. E. Antonsen decididamente virtuosística en la que no faltan escalas cromáticas, saltos interválicos y la especial atención al registro grave imposible hasta la incorporación de los pistones al instrumento.

Escrito originalmente para violín el Concierto en Re Mayor de G. Tartini comparte cierta afinidad con el propuesto por J. Haydn aunque sin profundizar en el registro grave por lo que O. E. Antonsen exploró la tesitura y armónicos agudos del instrumento. Lectura precisa la ofrecida por los profesores de la OFM especialmente en la emisión del concierto de Haydn si bien la elegancia en la emisión del maestro Antonsen fue la nota predominante de las dos páginas propuestas. Fuera del programa y como propina el maestro O. E. Antonsen -quien además ha aprovechado su visita para desarrollar entre los alumnos del Conservatorio Superior y en colaboración con el centro, un curso de perfeccionamiento- interpretó una página contemporánea de Leif Strand, Men gaar jag over ängarna.

Las dos suites de Peer Gynt de E. Grieg ocuparon toda la segunda parte del abono que estuvo aliñada por ciertas indicaciones previas del maestro R. Bergmann, quien destacó el carácter pictórico, contrastante y descriptivo de esta página incidental escrita para una obra de teatro del autor Henrik Ibsen. Ejercicio orquestal de los profesores de la OFm que en otra batuta hubiera supuesto una nueva reconstrucción más y donde la acentuación de las armonías, contraste, tensión dramática y el sentido del ritmo (destacando como ejercicio orquestal el capítulo En la gruta del rey de la montaña) fueron claves de esta nueva lectura de los atriles de la OFM.