El mercado de noviembre

Kravish se retira lesionado. / ACBPhoto-Emilio Cobos

Nunca es plato de buen gusto ir al mercado de fichajes en plena temporada. Ese hecho implica, o bien que algún jugador no ha mostrado el rendimiento que esperabas de él dentro o fuera de la pista, o que ha habido alguna lesión.

Este segundo motivo te lleva sí o sí a tener que acudir a ese mercado, puesto que tener un jugador menos para lo que resta de temporada siempre es una penalización. Y a ese mercado está abocado a acudir en Unicaja. La lesión de Kravish te crea una necesidad en una posición que ya iniciaste algo corta por el hecho de tener solo dos pívots en la plantilla.

Nadie desea la lesión de un jugador del equipo. Pero si esto se produce lo peor es que sea en la posición de pívot. Y es que es una posición en la que muchos equipos andan buscando jugador para incorporar. Además, es una posición en la que hay muchas menos opciones de posible fichaje. Y todo esto encarece la operación.

Podemos recordar otras bajas inesperadas que se han producido en el club de Los Guindos. Cuando estas surgieron, siempre Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, tuvo una alternativa ya estudiada para fichar. En alguna ocasión, se fichó al día siguiente de conocer la baja del jugador que hasta entonces pertenecía al equipo malagueño. En este caso ya estamos viendo que no va a poder ser tan rápido.

Varios de esos equipos que buscan reclutar a un pívot son equipos de Euroleague. Eso atrae a muchos jugadores que prefieren jugar Euroleague antes que BCL. Pero es que, además, estamos hablando de Fenerbahce o Panathinaikos, dos de los mejores clubes de Europa. También suena que Baskonia quiere incorporar a un pívot. No es el mismo nivel que los dos clubes anteriores pero juega Euroleague. Puede ser lógico que Unicaja tenga que esperar a que estos equipos fichen para después entrar al mercado. Hay equipos como Partizan o Real Madrid que estaban buscando incorporar un pívot y ya lo han hecho. De esta manera se van reduciendo los clubes competidores en el mercado para Unicaja.

Bien es cierto que Unicaja, por la confección de su plantilla, puede incorporar a un jugador americano. Esto aumenta las opciones, en un abanico que, como os decía, en esa posición de cinco es mucho más reducido. Aquí, en el mercado americano, encuentras otro problema y es que siendo noviembre muchos jugadores siguen teniendo la esperanza de entrar en la NBA y prefieren esperar una oportunidad compitiendo en la G-League, la liga de desarrollo de la NBA.

El tercer problema con el que se encuentra Unicaja es la oferta y la demanda. Muchos equipos buscan cinco en un mercado en el que en esa posición hay pocos jugadores. Esto implica que los pocos que hay están muy cotizados, son muy caros. En algunos casos estarán pidiendo un dinero muy por encima de lo que después son capaces de rendir en la cancha.

Después está el hecho de que no puedes, o no debes, incorporar a un jugador que esté parado y fuera de forma. Se necesita a un jugador que sea capaz de sumar ya. La liga ACB sabemos lo dura que es y no hay tiempo para esperar a que un jugador gaste un mes en ponerse en forma. Además, estamos hablando de sustituir al pívot titular del equipo.

Y por último, sabemos de la importancia de mantener una buena armonía en el vestuario. Por eso no vale cualquier jugador. Se necesita uno que pueda encajar en ese engranaje y filosofía que ha impuesto Ibon Navarro desde su llegada al banquillo del Unicaja.

Sin duda son muchos factores a tener en cuenta. Por eso creo que es importante no ponerse nerviosos, saber que algunos jugadores de la plantilla tendrán que jugar en esa posición mientras se encuentra el jugador deseado. Esto podrá suponer algún problema en algún momento y con algunos rivales pero también un beneficio con respecto a otros rivales.

Cuando hablo de no ponerse nerviosos, me refiero a no precipitarse. No fichar al primero que se ponga a tiro. Hay que pensarlo bien y barajar todas las opciones. Y posiblemente una de las mejores puede ser la de fichar a un jugador que ya tenga equipo en estos momentos y esté dispuesto a salir de su equipo para mejorar. Esto implica tener que pasar por caja con el club con el que tenga contrato dicho jugador. Pero seguramente eso sea más barato, y más seguro, que fichar por lo que no se merece a un jugador que sí esté libre en este momento en el mercado.