Opinión | En corto
Aún no parecemos enterarnos
Como la memoria del imperio que fuimos aún pesa sobre nosotros, nos cuesta, sobre todo a las elites, asumir que ahora somos vasallos de otro, en especial desde su victoria en la II Guerra, y con presencia militar desde 1953. Pero el Imperio USA no perduraría ni tendría tamaña capacidad de mutación si fuera solo militar y económico: es también una cultura y, sobre todo, un modo de vida. Apenas hay innovación de cualquier clase en la metrópoli que antes o después no haya llegado a la periferia del Imperio, y esos son sus poderes. Ahora está mutando, nadie se engañe, y no sabemos cuánto nos llegará de su nueva identidad en formación, ni cuándo. Pero si queremos mantener la nuestra, de la que hoy forman parte las libertades públicas y la democracia (¡de las que un día USA fue campeón!) habremos de tomárnoslo todos mucho más en serio. El paso a la independencia nunca es una broma.
