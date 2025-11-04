Vuelven las pruebas nucleares

Imagen de Hiroshima dos días después del lanzamiento de la bomba atómica, el 8 de septiembre de 1945. / STANLEY TROUTMAN / AP

Donald Trump ha dado instrucciones al Pentágono para que reanude, después de treinta y tres años, las pruebas nucleares subterráneas.

El presidente de EEUU lo justificó explicando que su país no podía quedarse rezagado con respecto a las otras potencias nucleares.

Acostumbrado, como sabemos, a decir una cosa y la contraria, mientras negó que su decisión supusiese un mayor peligro de guerra atómica, Trump afirmó acto seguido que le gustaría la ‘desnuclearización’.

Tras escuchar el anuncio de Washington, el ministerio chino de Exteriores instó a EEUU a respetar el compromiso de moratoria en ese tipo de pruebas para contribuir al equilibrio y la estabilidad mundiales.

A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se preguntó si Trump había sido bien informado de que las nuevas armas probadas por Rusia, que parecían ser el motivo de su decisión, no son realmente armas nucleares.

Tanto el misil Burevestnik, con un alcance superior a los 14.000 kilómetros y un tiempo de vuelo casi ilimitado, como el dron submarino Poseidón, llevan en efecto motores nucleares, pero no ojivas atómicas.

Según Peskov, Rusia está dispuesta a entablar inmediatamente negociaciones de desarme con Washington aunque dijo no estar al tanto de ninguna reacción al respecto de ese Gobierno.

La demócrata Dina Titus, miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de Nevada, anunció que presentará un proyecto de ley para poner fin a las pruebas nucleares de su país.

Mientras tanto, el representante demócrata por Florida Daryil Kimpbell, director de la Asociación para el Control de Armas, explicó que EEUU necesitaría al menos tres años para reanudar las pruebas nucleares subterráneas y dijo que Trump estaba mal informado o totalmente al margen de la realidad.

No hay actualmente, según Kimpbell, ninguna razón, ni política, ni militar ni técnica para reanudar unas pruebas suspendidas por EEUU en 1992.

La decisión de Trump se produce en un momento en que el único tratado de limitación de armas nucleares es el Nuevo Start, que está teóricamente en vigor sólo hasta el próximo mes de febrero.

En septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso a Estados Unidos su prolongación al menos por un año más.

El Nuevo Start limita el número de ojivas desplegadas por EEUU y Rusia (1.550 por país), de misiles balísticos intercontinentales, lanzadores submarinos y bombarderos estratégicos: la llamada ‘tríada nuclear’.

Otros tratados de limitación de armamento nuclear firmados durante la Guerra Fría y mientras tanto abandonados son el ABM, sobre misiles balísticos intercontinentales, del que se retiró EEUU en 2002 para crear su Agencia Antimisiles, y el INF (Fuerzas nucleares de Alcance Intermedio), al que renunció Washington en 2019 tras acusar a Moscú de incumplimiento.