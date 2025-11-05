Los medios de EEUU normalizan la guerra sucia contra Venezuela

Ataque a un barco en las costas de Venezuela por parte de EEUU. / agencias

El que algunos todavía llaman “líder del mundo libre” continúa su estrategia de acoso y derribo del “régimen” venezolano de Nicolás Maduro.

Su marina de guerra y su aviación, desplegadas frente a las cosas del país latinoamericano, siguen hundiendo a voluntad embarcaciones y matando a sus ocupantes antes de que puedan hablar.

Con el pretexto no demostrado, y que ya nunca podrá demostrarse porque además no interesa, de que transportaban droga, EEUU lleva a cabo algo en lo que es campeón mundial: los asesinatos extrajudiciales.

Y sus medios, tanto la prensa escrita como las cadenas de televisión, contribuyen mientras tanto a “normalizar” ese abierto terrorismo estatal contra un país soberano.

Está, por ejemplo, el popular programa de noticias “60 minutes”, de la cadena CBS, propiedad del magnate judío Larry Ellison, el segundo hombre más rico de EEUU, y que ha contratado a la sionista radical Bari Weiss como jefa de información.

En uno de sus últimos noticieros, “60 minutes” entrevistó a James B. Story, embajador de Estados Unidos ante el Gobierno de Caracas aunque , tras la salida de Venezuela de los diplomáticos norteamericanos en enero de 2019, ejerce el cargo desde Bogotá.

En sus declaraciones a”60 minutes”, Story calificó al actual ejecutivo venezolano de “organización criminal disfrazada de Gobierno”.

Nicolás Maduro, dijo Story, “es un actor malísimo que está sentado encima de las mayores reservas mundiales conocidas”.

A las que se suman “los minerales que servirán para impulsar la economía del siglo XXI”, añadió el diplomático, que acusó además al presidente venezolano, en clara alusión a Rusia y China, de “estar alineado con nuestros rivales estratégicos.

Maduro, dijo también Story, “utiliza el aparato del Estado para encarcelar a la gente, torturarla y asesinarla”.

Y eso lo dice el representante de un país como Estados Unidos que tiene la mayor población carcelaria del planeta: más de 1,8 millones o 629 reclusos, en su mayoría negros, por 100.000 habitantes.

El país además que, cómplice necesario del genocidio de Israel en Gaza y Cisjordania, se permite acusar a Maduro de violar los derechos humanos.

No hay que aprobar la política del actual Gobierno venezolano para ver la hipocresía de ese tipo de acusaciones o el objetivo real de la campaña de Donald Trump: colocar en Caracas a a un gobierno títere que ponga a disposición de las multinacionales estadounidenses las riquezas naturales del país.