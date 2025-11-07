Opinión | En corto
Dejémoslo ahí por ahora
‘La diplomática’, una exitosa serie de Netflix, tiene uno de sus nudos principales en una acción de falsa bandera de USA, o sea, una operación encubierta para imputar un ataque a un tercero. Este tipo de acciones forman parte -con base real o no- del viejo imaginario en torno a USA, ya desde la guerra hispano-yanqui de 1898, uno de cuyos detonantes fue la voladura en el puerto de la Habana del acorazado Maine, atribuido por la prensa belicista de USA a una mina española y por algunos a una acción propia. Dos meses después se iniciaba la guerra, siendo secretario adjunto de la Marina Theodore Roosevelt, quien luego sería presidente. Su desenlace fue el fin del imperio español y el comienzo del de USA. La guerra de Irak no tuvo como pretexto una acción de falsa bandera, pero sí algo parecido, aquellas armas de destrucción masiva que luego se revelarían inexistentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un edificio de viviendas abandonado tras casi 20 años sin terminar
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- Neurocirujanos de Málaga extirpan un tumor cerebral a un joven de 25 años mientras estaba despierto y cantaba
- Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced
- Una segunda escultura pública en el paseo marítimo de Picasso
- Málaga avanza en la recuperación del campo de tiro olímpico de Los Montes
- El centro comercial McArthurGlen de Málaga suma cinco nuevas tiendas: de las gorras de New Era a la joyería Aristocrazy