«Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, / quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente/que regando encerrada bellos miembros extremos/ siente así los hermosos límites de la vida». Son versos de Vicente Aleixandre, esa voz cenital que alumbra involuntariamente todo lo que quería y quiero decir en este artículo. Porque es difícil encontrar una descripción tan concisa, acertada y bella de la condición humana. Tal vez tenga algo que ver en ello que el poeta pasase algunos veranos familiares en Pedregalejo y Miraflores de la Sierra. También reconoció en un inspirado poema que Málaga es la «Ciudad del Paraíso», algo que le honra.

En esta ciudad me reencontré hace unos veinte años con un compañero de estudios de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, el catedrático de Ciencia Política de la UMA Ángel Valencia Sáiz, asiduo colaborador en los medios locales. Al informarle recientemente de la finalización de mi tratamiento oncológico tras la primera revisión y mis ganas de celebración, me sugirió que lo podría hacer con una de mis tribunas filosóficas hablando de los que piensan que el ser humano es «un ser para la vida». Algo que no es habitual, por cierto.

Nos pesan demasiado las proclamas existencialistas de Martin Heidegger que subrayan que somos seres-para-la-muerte, es decir, nuestra radical finitud, o la actitud que nos genera semejante noticia convirtiéndonos en una pasión inútil, como afirma Jean-Paul Sartre. Menos mal que la soledad originaria goza de un carácter proyectivo, libre, según Sartre, aunque sea condenándonos a existir en y para la angustiosa «náusea», sintiéndonos «una cosa» y padeciendo que los otros sean nuestro infierno. Porque «todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad», dice el filósofo francés en su novela ‘La náusea’ (1938). Porque «las cosas se han desembarazado de sus nombres. Están ahí, grotescas, obstinadas, gigantes, y parece imbécil llamarlas banquetas o decir cosas de ellas; estoy en medio de las Cosas, las nominables. Solo, sin palabras, sin defensa, las Cosas me rodean, debajo de mí, detrás de mí, sobre mí. No exigen nada, no se imponen; están ahí». Sinceramente, les recomiendo que se desprendan momentáneamente de este «ídolo del teatro» baconiano, de estos argumentos de autoridad de pensadores tristes, que hicieron las delicias de la intelectualidad del siglo XX y siguen despertando pasiones necrófilas y adición a la metoclopramida del Primperan.

Puede que todo sea más sencillo o, por lo menos, más alentador. Que nos saludemos frente al espejo de la existencia como «seres para la vida buena» sin tener mala conciencia o nos tachen de una impenitente ingenuidad. Podemos ver esta imagen especular, sin exagerar nuestra cosificación, en filósofos tan comprometidos con el todo social como el reformador británico Bertrand Russell, partidario de un gobierno mundial y de la práctica de la no-violencia: «La vida buena está inspirada por el amor y guiada por el conocimiento». Este es el criterio de demarcación que establece en su ensayo ‘Lo que creo’ dentro del libro ‘Por qué no soy cristiano y otros ensayos’, 1977. Amor y conocimiento son la clave y encima pueden crecer y ser completados al gusto con más objetivos (en mi caso, el arte, el humor y la solidaridad, especialmente).

Hay que tener mucho cuidado, no obstante, porque puede haber actos de amor que malogran el conocimiento. Russell pone el ejemplo de las consecuencias catastróficas de las consignas de los guías religiosos medievales en tiempos de la peste, invitando a los fieles a congregarse masivamente para el rezo en espacios cerrados, favoreciendo así el contagio. Tampoco parece razonable un desarrollo espectacular de las técnicas y artefactos militares en tiempos de guerra, como los que vivimos, por desgracia. El conocimiento sin amor puede ser aquí extremadamente cruel y mortal. En cualquier caso, «el amor es, en cierto sentido, más importante, ya que impulsará a la gente inteligente a buscar el conocimiento, con el fin de beneficiar a quienes ellos aman. Pero si la gente no es inteligente, se contentará con creer lo que han dicho, y podrá hacer daño, a pesar de la benevolencia más genuina», afirma el autor de ‘La conquista de la felicidad’. Por eso, «un médico capaz es más útil a un paciente que el amigo más devoto». La filantropía, el moralismo y el ‘buenismo’ no es un indicativo de progreso tecnocientífico ni de progreso moral. Russell no se complica cuando habla de amor. Se trata de su consideración como ‘emoción’, lejos tanto del amor contemplativo como de la benevolencia pura.

Y resulta que me quiero enamorar, quiero sentir mariposas en mi microestómago operado, y encontrarme furtivamente con mi amada en un cuidado-descuidado jardín inglés del que hablaban los paisajistas del siglo XVIII. Mi amada se llama ‘belleza’ o tal vez, ‘vida’ (algo así como el ‘impulso vital’ del filósofo francés Bergson). Estoy filosóficamente harto de transitar por el jardín de la náusea –sea urbano, como en el caso de Sartre, con su uniformidad maoísta o trazado en los caminos de leñadores en la Selva Negra en los que se refugia Heidegger y su autenticidad nacionalsocialista. Sin que sirva de precedente, dada mi filiación analítica, prefiero recorrer los Alpes o Sierra Nevada de la mano de Hegel, Hölderlin y Beethoven, en pos del ideal romántico de un pueblo bello, grande y unido. No me importaría tampoco sentir la fascinación por el paisaje sublime –con terror y temblor, incluso- con los ojos de Kant o del Pseudo-Longino. Como saben, soy muy raro: mi obsesión es la experiencia estética.

Cultivo mi parafilia intelectual quedándome embobado contemplando la belleza apolínea o el desenfreno dionisíaco nietzscheano. Como le sucede al escritor Gustav von Aschenbach. Es el protagonista de la novela ‘La muerte en Venecia’ (1912) del escritor alemán Thomas Mann, cautivado por la belleza del adolescente polaco Tadzio, revulsivo para la recuperación de la inspiración perdida gracias a su paseo platónico por las sendas de la pasión prohibida. Mi amigo José Miguel García de Fórmica-Corsi, historiador y crítico malagueño, argumentó, ya en el año 2013, en su lúcido blog ‘La mano del extranjero’ (sobre ficciones de cine, la literatura y el cómic), que la versión cinematográfica que Luchino Visconti ofreció de la novela de Mann es mediocre y desmerece, en gran medida, las virtudes de la novela, a pesar de su reputación de obra maestra.

Visconti fracasa, según el profesor García de Fórmica-Corsi, en su intento de adaptar el lenguaje literario al visual y abusa, de algún modo, de la reconversión de Aschenbach en músico. Es el alter ego de Gustav Mahler, presente con su Tercera y su Quinta sinfonías en la banda sonora de la película protagonizada por la muerte, la belleza y el arte. Visconti se ha apropiado del rastro literario de Mann y ha dirigido nuestra mirada de modo arrogante, con la pasión homosexual como vehículo, y los efectos alucinógenos y sedantes del Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler como leitmotiv. Dada la vulnerabilidad del caminante, confieso mi fascinación por la mixtura heterodoxa de literatura, imagen y música que nos ofrece Visconti. Ya saben que soy muy raro. Tan raro, que me gustaría que Mahler resucitase para terminar su juvenil Cuarteto para piano en La menor, del que solo tenemos su Movimiento para piano, violín viola y violonchelo en La menor, compuesto cuando tenía quince o dieciséis años y presente de modo eficaz en la película ‘Shutter Island’ de Martin Scorsese (2010).

El actor sueco que encarnó a Tadzio en la versión cinematográfica de Visconti, Björn Andrésen, ha muerto a finales de octubre. ¿Será una señal? ¿Habrá muerto con él la belleza, así encarnada? Prefiero pensar que no ha sido así, que la senda por la que transito sigue iluminada, incluso tras el ocaso, por la voz de los versos de Aleixandre: «Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo,/ quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente/que regando encerrada bellos miembros extremos/ siente así los hermosos límites de la vida».