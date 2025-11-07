Las pocas luces de Navidad

Estoy convencido de que, a este ritmo, acabaremos celebrando el inicio de la Navidad en un chiringuito en Pedregalejo.

De toda la vida, la Navidad empezaba en diciembre, pero hace ya algunos años que nuestra ciudad invade noviembre para dar el pistoletazo navideño con el encendido de las luces de calle Larios.

Y ya ni te digo lo de los supermercados vendiendo polvorones desde finales de octubre. En fin. Volviendo a lo de las luces, sin negar que el espectáculo es llamativo, creo que el exceso nos ha podido y hemos acabado montando un show que dura más de un mes y que, una vez más, ha perdido cualquier tipo de conexión con las raíces de nuestra ciudad.

Salir un viernes de noviembre y ver una cúpula de luces sonando al ritmo de Mariah Carey me parece esperpéntico y poco atractivo. O lo del ‘burrito sabanero’, que me parece terrorismo musical. Culpables somos todos, porque hemos condenado al olvido a nuestros villancicos de toda la vida, a pedir el aguinaldo a los vecinos o a hacer pestiños, borrachuelos y rosquitos con la familia; pero creo que el Ayuntamiento debería mirarse seriamente lo del espectáculo de las luces.

No hablaré de dinero, que está feo y tampoco soy Broncano, pero el estrés y la desnaturalización a los que sometemos a la ciudad son innecesarios.

Hay muchas otras formas de promocionar nuestra Navidad. Por ejemplo, una zambomba, una pandereta y una botella de anís, que serán las armas que acabaremos usando para defender a los Reyes Magos del viejo del gorro rojo. Pero quizá falten en el Ayuntamiento todas las luces que sobran en calle Larios.