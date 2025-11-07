Paolo Coni: cuarenta años en la escena

Sala de Conciertos María Cristina Recital. Paolo Coni, barítono y Daniela Sbaraglia, piano.

Programa: obras de Luigi Denza, Renato Brogi, Pietro Mascagni, Francesco Tosti y Giuseppe Verdi.

05 de Noviembre de 2025.

La temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Málaga retomó su actividad el pasado 1 de octubre y, para la sesión de este miércoles, reservó un recital de canto y piano a beneficio de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC). El protagonismo recayó en el gran barítono italiano Paolo Coni, acompañado al piano por la maestra Daniela Sbaraglia. El artista de Perugia, afincado en Málaga desde hace varios años, quiso así celebrar en la ciudad el cuadragésimo aniversario de su debut.

Figura de referencia en el repertorio romántico y verdiano, Coni se formó en el Conservatorio de Perugia y se perfeccionó con Rodolfo Celletti. Debutó profesionalmente en 1983 como Enrico en Lucia di Lammermoor. A lo largo de su carrera ha interpretado papeles destacados en óperas de Donizetti, Rossini, Mozart, Bellini y Puccini, aunque es especialmente reconocido por su acercamiento a Verdi, con títulos como La traviata, Don Carlo, Simon Boccanegra y Falstaff, así como por su afinidad con el repertorio italiano del siglo XIX.

El programa, articulado sin solución de continuidad en dos partes, se centró en la canción italiana y en el repertorio verdiano. En la primera parte, Coni abordó obras de Luigi Denza, Renato Brogi, Pietro Mascagni y Francesco Paolo Tosti. De este último ofreció una inspirada selección de cinco canciones con las que cerró el bloque inicial antes de adentrarse en el universo verdiano, donde volvió a desplegar su gusto por los claroscuros y las esfumaturas.

El barítono cuidó especialmente el fraseo y esa musicalidad innata que ha caracterizado toda su trayectoria, sostenida por un timbre noble y una emisión controlada. Si bien el registro agudo evidenció cierta tensión, Coni resolvió las dificultades con notable sentido musical y dramático.

En las canciones italianas destacó el piano discreto y atento de Daniela Sbaraglia, colaboradora habitual del cantante y con quien ha realizado varios registros discográficos. Obras de aparente sencillez, como Visione Veneziana de Renato Brogi, revelaron la búsqueda de expresividad, dicción y matiz, con una intencionalidad poética y naturalidad muy personales.

Mención especial merece la selección de canciones de Francesco Paolo Tosti, que Coni interpretó con un enfoque íntimo y comprometido, donde la musicalidad dialogó con el timbre y el control del fiato. Destacaron especialmente las versiones de Ideale y Tristezza, que el barítono desgranó con refinada emoción.

La segunda parte del recital se centró en Giuseppe Verdi, abriéndose con Di Provenza il mar, il suol, donde el registro central de Coni brilló con plenitud. Siguieron Per me giunto… Io morrò de Don Carlo, abordada con intención y sutileza, y Pietà, rispetto, amore de Macbeth, resuelta con expresividad y hondura más que con mero virtuosismo.

El concierto concluyó con una propina fuera de programa: el dúo Dio, che nell’alma infondere amor, interpretado junto al tenor Francisco Arbós, que puso un cierre luminoso y emotivo a la velada.