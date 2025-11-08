Contrastar, contrastar y contrastar

Don Quijote nunca dijo «Ladran Sancho, señal de que cabalgamos». Los abejorros no rompen ninguna ley científica por volar, y las uñas y el pelo no crecen tras la muerte. El agua del fregadero no gira en sentido contrario en el Hemisferio Sur, y los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar surgen en el siglo VI en Italia; pero ni rastro en la Biblia. El agua no conduce la electricidad, sino sus impurezas, y Arthur Conan Doyle nunca puso en boca de Sherlock «Elemental, querido Watson». Voltaire nunca escribió acerca de defender el derecho a decir lo que se venga en gana; los croissants no surgieron en Francia, sino en Austria, y el ketchup no tiene su origen en Estados Unidos, sino en China. Maquiavelo nunca escribió que ‘el fin justificara los medios’, sino el teólogo Hermann Busenbaum. Ni Groucho Marx en su epitafio pide que le perdonen por no levantarse. «Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma» no está en el Corán, sino en escritos de Francis Bacon. Y la Biblia nunca dijo que María Magdalena fuese prostituta. Sí lo fue Santa María Egipcíaca, patrona de los penitentes, representada muy similar a ella. No hay evidencia de que las pirámides egipcias fueran construidas por esclavos, como tampoco de la manzana de Newton. Los vikingos no tenían cuernos en sus cascos, y el famoso lema «¡No pasarán!» fue, antes que por Pasionaria, dicho por el General Nivelle en la batalla de Verdún. Si todo esto es asumido sin serlo realmente, ¿qué no será cuando damos por veraz lo que encontramos en la red o lo que nos dicen en favor de sus intereses los dueños de un medio de comunicación? Dejarse engañar es la elección más cómoda, pero en nuestra mano está.